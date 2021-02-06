大型郵輪禁令 加拿大再延至2022年2月

加拿大運輸部公布，為因應疫情，其大型郵輪禁令決延長至2022年2 月，料將讓阿拉斯加旅遊停擺。(美聯社)

加拿大 運輸部5日宣布，為因應疫情 ，其大型郵輪 禁令決延長至2022年2月，料將因此阻止遊客今年經加國前往阿拉斯加旅遊。

2020年春季開始，加拿大封鎖100多名乘客的郵輪，禁令原訂今年2月底到期，但因疫情未見紓緩而展延。

多數前往阿拉斯加的大型郵輪都在國外註冊，而美國聯邦法律規定，外國註冊船舶如果要在美國兩個港口間航行，期間必須在國外港口停靠，所以，大型郵輪前往阿拉斯加只能二選一，其一從加拿大起航，其二是途中停靠加拿大。

兩年前阿拉斯加有130萬名遊客，多半是前往東南部的郵輪乘客，會在安克拉治(Anchorage)，德納利國家公園以及自然保護區(Denali National Park and Preserve)以及費爾班克斯(Fairbanks)下船遊覽。

根據阿拉斯加經濟分析機構Rain Coast Data，因疫情和加拿大郵輪禁令，去年僅48艘郵輪旅客前往阿拉斯加東南部。

加拿大朱諾市長瓦特(Rorie Watt)說，三個月前，他們覺得5月就會重新看到輪船，重新開放的日期一直延後，如今禁令展延到明年並不意外。

疫情改善便可取消禁令，但阿拉斯加史凱威市長克雷瑪塔(Andrew Cremata)看不到緩解的可能；他說，加拿大政府態度明確，目前無計可施。

瓦特說，阿拉斯加東南港口社區又一年沒有旅客光顧，企業亟需幫助，期待有大型聯邦紓困方案。

阿拉斯加的共和黨國會代表團抗議，聲稱加拿大未將經濟納入考量；該代表團由參議員莫科夫斯基(Lisa Murkowski)、蘇利文(Dan Sullivan)和楊恩(Don Young)組成，他們正探求各種可能途徑，包括修法以確保阿拉斯加郵輪盡快恢復營運。