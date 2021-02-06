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枕頭大戰／槍案倖存者創業 對抗挺川派「枕頭大亨」

記者顏伶如／綜合報導
佛羅里達州帕克蘭德高中2018年校園槍擊案倖存者海格(圖)，宣布將成立枕頭公司，跟選舉陰謀論支持者、挺川派「枕頭大亨」林德的「我的枕頭」品牌一較高下。(Getty Images)
佛羅里達州帕克蘭德高中2018年校園槍擊案倖存者海格(圖)，宣布將成立枕頭公司，跟選舉陰謀論支持者、挺川派「枕頭大亨」林德的「我的枕頭」品牌一較高下。(Getty Images)

佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)高中2018年校園槍擊案倖存者海格(David Hogg)，4日宣布將成立枕頭公司，跟選舉陰謀論支持者、挺川派「枕頭大亨」林德(Mike Lindell)的「我的枕頭」(My Pillow)品牌一較高下，目標是要讓林德再無生意可做。

20歲的海格4日在推特發文宣布未來計畫行動綱要，其中包括自創枕頭公司挑戰林德的「我的枕頭」品牌；海格在推文中寫道：「這場枕頭大戰(pillow fight)已經變得非常真實。」

科技公司負責人列葛特(William LeGate)5日也在推特發表聲明指出，將與海格共同創立枕頭品牌，銷售所得將用來支持民主黨籍國會候選人。

大選結束迄今仍然支持川普選舉陰謀論的林德日前對媒體表示，各大零售商紛紛取消合作，不再販賣他的枕頭。林德對國家廣播公司(NBC)表示：「零售業者打電話跟我說，他們遭到威脅，壓力真的很大，如果沒有停售枕頭，將會面臨消費者杯葛」。

林德個人帳號遭推特封鎖後，由於使用「我的枕頭」公司的推特帳號發表選舉陰謀論，讓「我的枕頭」帳號也遭推特關閉。

林德說，居家用品零售商Bed Bath & Beyond、柯爾百貨(Kohl's)、大型超市H-E-B、網路家具公司Wayfair、加拿大電視購物頻道「今日消費選擇」(Today's Shopping Choice)等，都已經取消與「我的枕頭」合作關係。

2018年發生的佛州帕克蘭德馬喬瑞史東曼道格拉斯高中(Marjory Stoneman Douglas High School)校園槍擊案中，共計17人喪生。事發之後，海格投入槍枝管控倡議行動，並與其他學生發起「為我們的性命而走」(March for Our Lives)等大規模抗議。

圖為2018年佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)高中校園槍擊案倖存者海格投入...
圖為2018年佛羅里達州帕克蘭德(Parkland)高中校園槍擊案倖存者海格投入槍枝管控倡議行動，並與其他學生發起「為我們的性命而走」(March for Our Lives)等大規模抗議。(美聯社)
挺川派「枕頭大亨」林德。(美聯社)
挺川派「枕頭大亨」林德。(美聯社)

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