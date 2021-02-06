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美聯社：羅馬天主教會可能是PPP最大受益者 至少獲15億

編譯郭宣含／綜合5日電
美聯社調查發現，美國羅馬天主教教會可能是「聯邦薪資保護貸款計畫」最大受益者，數十個教區透過該計畫獲得至少15億元。(美聯社)
美聯社調查發現，美國羅馬天主教教會可能是「聯邦薪資保護貸款計畫」最大受益者，數十個教區透過該計畫獲得至少15億元。(美聯社)

美聯社調查發現，美國羅馬天主教教會可能是「聯邦薪資保護貸款計畫」(PPP)最大受益者，數十個教區透過PPP獲得至少15億元，其手上持有逾10億元現金和其他可用經費；在疫情期間，部分教區不僅財務資源堪比或超過公開交易企業，而且還受惠於美股飆漲和教徒持續捐獻。

PPP計畫旨在協助受疫情重創的小企業，並提供小企業現金和短期資產以度過難關。不過美聯社看過數十個羅馬天主教教區的2020年財報後發現，即便在艱辛的疫情初期，羅馬天主教教區、教堂和學校仍入帳數十億元，而且此情況普遍出現，無論這些教區的大小、位於郊區或鄉村、東岸或西岸以及南北方。

根據財報，肯塔基州路易維爾大主教區(Archdiocese of Louisville)在2020財政年度收到的補助增加400萬元至1億5700萬元，其辦公室和組織也透過PPP獲得至少1700萬元，不過該教區並未受到疫情重創。

美聯社也發現，北卡羅來納州洛麗教區(Raleigh Diocese)整體捐贈下滑5%，不過其資產增加約2100萬元至逾1億7000萬元；根據穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)，伊利諾州芝加哥大主教區(Archdiocese of Chicago)截至去年5月握有逾10億元現金與投資，而且信徒捐款「超乎預期」。

大主教區發言人寶拉．華特斯(Paula Waters)寫道，大主教區人員表示，這些經費用來支付大筆支出，疫情關係使教徒捐款驟減，若無疫情補助，教區和學校恐被迫解雇許多人。

不過美聯社報導，部分教區的財務資源等同或超越連鎖速食店Shake Shack和茹絲葵牛排館(Ruth's Chris Steak House)等公開交易公司，這兩間店去年因參與PPP引發怒火，最後退還紓困款。

更重要的是，羅馬天主教教區還受惠於美股在疫情後反升，而且教徒還想盡辦法持續捐款。

羅馬天主教多數教區手上有足夠的錢，可在無新收入的情況下支付至少六個月開銷；美聯社取得全國近200個教區112個中央辦公室公布的審計財報，調查後發現羅馬天主教教會可能是小企業計畫最大受益者。

美聯社發現，羅馬天主教教會也有質疑的聲音；一名匿名牧師原本拒絕申請，但教區官員強迫他，並質疑他為何要把「錢留在桌上」。

疫情 投資 美股

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