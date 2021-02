妳家寶寶吃了嗎？多款嬰兒食品含重金屬 嘉寶、比納營養、快樂寶寶等上榜

眾院監督暨改革委員會公布調查報告指出,多家嬰兒食品含有大量的砷、鉛、鎘、汞等重金屬,可能危害嬰幼兒神經系統發展。圖為監管嬰兒食品的食藥局。(美聯社)

國會4日公布調查報告指出,雀巢公司(Nestle)嬰兒品牌嘉寶(Gerber)、比納營養(Beech-Nut)、Nurture旗下品牌「快樂寶寶」(HappyBABY)、 海恩富集團(Hain Celestial Group)旗下「世界最好有機食品」(Earth's Best Organic)等知名廠商製造生產的嬰兒食品,含有大量的砷、鉛、鎘、汞等重金屬,可能危害嬰幼兒神經系統發展。

這份由眾院 監督暨改革委員會(House Oversight and Reform Committee)經濟暨消費者政策小組(Subcommittee on Economic and Consumer Policy)公布的調查報告指出,這些深受消費者信賴的品牌生產的米糊、甘薯泥、果汁、或甜味點心泡芙,成分當中含有砷(arsenic)、鉛(lead)、鎘(cadmium)、汞(mercury,又名水銀)等重金屬。

經濟暨消費者政策小組指出,嘉寶、比納營養、「快樂寶寶」、 「世界最好有機食品」均遵守眾院監改委員會要求,交出公司內部的食品檢測 資料,但其他品牌則拒絕配合這波調查行動,包括Plum Organics嬰兒食品的母公司金寶湯公司(Campbell Soup)、擁有旗下嬰兒品牌Parent's Choice的沃爾瑪(Walmart)及Sprout Foods。

華盛頓郵報報導,經濟暨消費者政策小組主席、伊利諾州民主黨籍聯邦眾議員克利什納穆希指出,食藥局 在2019年8月1日的一份嬰兒食品業者報告中,已從海恩富集團與會代表的報告得知,該公司政策是針對食品成分進行檢測,製作完成的最後成品則沒有檢測,如此一來可能導致重金屬含量標準出現準確度的落差。

該委員會指出,調查結果顯示應該針對市售嬰兒食品訂定更為嚴格的規範,例如修改美國食品及藥物管理局(FDA)的重金屬含量標準,並強制要求嬰兒食品必須通過重金屬檢測。

克利什納穆希指出,過去十年許多消費者權益倡議者等都向FDA反應嬰兒食品安全問題,食藥局應該立即對嬰兒食品產業訂定嚴格標準及規範。