聯手藥廠售鴉片止痛藥 「麥肯錫」顧問公司5.73億與州府和解

顧問公司麥肯錫已與47州、哥倫比亞特區及五個領地的檢察長達成和解協議，麥肯錫將因與藥廠聯手銷售鴉片類藥物，支付5億7300萬元。(美聯社)

全球知名的大型顧問公司麥肯錫(McKinsey & Co)已與47州、哥倫比亞特區及五個領地的檢察總長達成和解協議，麥肯錫將因與藥廠聯手熱銷鴉片類藥物，支付5億7300萬元。

此案調查發現大量文件，指麥肯錫在美國 深陷鴉片類藥物危機之際，與普度藥廠(Purdue Pharma)共同積極推銷強力處方止痛藥「奧施康定」(OxyContin)；過去20年來，鴉片類藥物危機奪走至少45萬人的性命。

文件指出，麥肯錫與普度的合作業務聚焦銷售誘人的高劑量藥品，且在藥廠2007年承認聯邦刑事罪刑後，依然故我。

華爾街 日報(WSJ)報導，麥肯錫2013年發給普度高層的備忘錄顯示，麥肯錫建議普度銷售團隊瞄準開立高劑量奧施康定處方箋的健康照護提供者，捨棄開立低劑量處方箋的醫療人員。

麥肯錫的指示成為普度推動的「進化到卓越」(Evolve to Excellence)倡議行動，然而這場行動去年遭司法部指為雙方大力行銷奧施康定的鐵證。

麥肯錫上周表示，會配合政府機關調查，且早在2019年就不再從事鴉片類藥物相關業務；麥肯錫去年12月表示，公司與普度的合作關係，是希望支持合法地使用鴉片類藥物，滿足病患醫療需求的正當性。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA )聲明指出，麥肯錫還與許多製造鴉片類藥物的業者合作，「抵抗FDA嚴格的規範」。

知情人士表示，各州將運用這筆民事賠償應對鴉片類藥物的治療、預防和戒斷劑化，麥肯錫必須在60天內支付4億7800萬元，剩餘款項逐年繳付。

這將是已宣告破產的普度去年10月同意就其營銷奧施康定，認罪聯邦刑事指控並支付83億元後，各州即將取得的第一筆款項。