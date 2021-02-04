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名下無房產？怕被暗殺？潘斯卸任後 輪流借宿友人家

前副總統潘斯卸任後無家可歸 輪流借宿友人家

編譯林育正／綜合3日電
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)
前副總統潘斯卸任離開白宮後，已在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立辦公室。圖為潘斯偕夫人日前回到印州家鄉哥論布後發表談話。(美聯社)

前副總統潘斯卸任離開白宮後，雖然返回印第安納州，但他在印州名下無房產，據稱日前向多名共和黨人輪流借宿，或住進地處偏遠的州長度假小屋；不過現在他確定，將在離華府不遠的維吉尼亞州北部阿靈頓設立過渡辦公室。

聯邦法律規定，總統和副總統卸任後六個月，可設立辦公室將剩下的工作收尾；潘斯3日宣布已設立前副總統辦公室，將負責前副總統與夫人的對外聯繫、行程安排、對外的公開聲明以及公開活動等。

發言人卡拉‧布魯克斯(Kara Brooks)說：「副總統和夫人希望能在需要時、持續為美國人民服務。」

潘斯與前第二夫人凱倫‧潘斯(Karen Pence)上月搬離副總統官邸，知情人士爆料：「他現在根本沒地方住。」雖然潘斯離任前向支持者表示，將在夏天前回到印州，但據傳潘斯名下無房產已超過十年之久。

有人預測他在華府租房居住，以便在2024年參與總統大選；但也人表示，鑑於他的人身安全仍受威脅，他尚未有置產計畫。

日前曾有川普支持者因潘斯不願推翻選舉結果，威脅要取他人命，甚至在月初的國會暴動中有人喊出「吊死潘斯」的口號。不過卸任六個月內，潘斯仍有特勤局探員保護。有傳聞表示，潘斯相當害怕前總統川普帶來的人身安全威脅。

一名共和黨人士匿名透露：「都有人喊出要把他吊死了，住處不明其實還滿合理的。」

不過潘斯淨資產超過百萬元，置產絕不是問題，未來幾年仍有機會以各種方式賺進大把鈔票；此外潘斯擔任副總統期間，年薪約為23萬5000元，並且享有退休金；他也大可效法拜登，在卸任副總統後，靠著書與演講入帳上百萬元。

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