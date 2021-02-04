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耶魯被控歧視亞裔、白人案 司法部撤訴 維權團體將再告

記者羅曉媛／華盛頓報導
司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，但維權團體「學生公平錄取」表示將另起新案提告耶魯。(美聯社)
司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，但維權團體「學生公平錄取」表示將另起新案提告耶魯。(美聯社)

司法部3日撤銷川普政府時期對耶魯大學錄取過程歧視亞裔和白人學生的指控，顯示拜登政府將對「平權法案」(Affirmative Action)及錄取考慮種族因素採取不同立場；種族平等是拜登任內優先要務，但此舉在許多主張「靠成績不靠膚色」的亞裔眼中，並未實現真正的種族平等，多次狀告常春藤大學招生歧視的維權團體「學生公平錄取」(Students for Fair Admissions)將另起新案提告耶魯。

司法部3日向康州聯邦地區法院提交「自願撤訴通知」(notice of voluntary dismissal)，指此舉是基於現有事實，以及早先聯邦上訴法院裁定哈佛大學錄取新生時並未歧視亞裔等判例，之後將繼續調查確保符合「平權法案」；而一直否認前述指控的耶魯大學，同日也發聲明表示學校為司法部的決定感到高興，指學校的招生過程令耶魯得以集合無與倫比的學生群體，既多元又學術優秀。

維權團體「學生公平錄取」此前曾控哈佛大學、德克薩斯大學、北卡羅來納大學錄取歧視亞裔，此次認為有必要繼續就耶魯案對簿法庭。

「大學錄取過程考慮種族不公平、違反憲法，有損將美國團結在一起的社會構架。」SFFA主席布魯姆(Edward Blum)表示，該組織將另起新案提告耶魯，控告內容可能沿用司法部的版本。

川普政府去年10月在康州聯邦地區法院控告耶魯大學基於種族因素錄取新生，歧視亞裔和白人申請入學者，違反1964年民權法案(Civil Rights Act of 1964)，此案曾被認為是川普政府針對大學以「平權法案」考慮種族因素錄取，所採取的最嚴厲打擊措施。

當時司法部曾指，耶魯大學招生程序數十年來一直違反聯邦民權法，作法「毫無標準且過度故意基於種族」，對非裔和西班牙裔申請者有利，卻犠牲亞裔和白人申請者；耶魯大學考慮族裔的方式「並未實現特別明確的教育目標，而是將其使用種族的偏好制度化，成為其錄取過程和決定的永久特徵」，認為耶魯大學可透過可行的種族中立替代方案，來實現多元化教育利益。

川普政府時期的司法部曾在去年8月和2018年調查耶魯大學的招生過程，並指該校過度考慮種族因素，導致亞裔和白人學生數十年來都很難上耶魯。

最高法院判例支持學校在一定範圍內考慮種族因素，以便讓校園更多元；支持者認為這一過程能消除種族差距，以免讓那些優秀的非裔、西語裔或其他族裔學生在錄取時被忽視；但反對者認為大學錄取採取種族配額是逆向歧視，無法保證公平錄取。

聯邦數據顯示，耶魯大學本科生有40%為白人，亞裔20%，西語裔14%，非裔8%，另有10%來自其他國家。

亞裔 司法部 歧視

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