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牛年郵票 開賣啦 ！每套20張售11元

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
美國郵政總局2日首發牛年郵票。(USPS提供)
美國郵政總局2日首發牛年郵票。(USPS提供)

美國郵政總局2日於芝加哥舉行牛年生肖郵票線上首發儀式，這張繪有象徵迎春花朵、牛頭中央印著星星的郵票，即日起可透過官網及各地郵局購買。

郵政總局是從1993年開始推出首套農曆新年生肖郵票，至今已經發行到第三套，今年牛年郵票首發選在芝加哥舉行，不過，受到疫情影響，首發典禮改採線上舉行，除了郵政總局財務與策略資深副總裁克洛斯曼(Luke Grossmann)現身外，並邀請華裔主播徐平、芝城華商會會長麥克肖恩(Patrick McShane)參與介紹。

克洛斯曼說，「牛年」是2020年郵局推出全新系列慶祝中國新年郵票中的第二個款式，這張牛頭郵票則是郵局藝術總監阿爾卡拉(Antonio Alcalá)根據Camille Chew的原作設計，整個郵票設計融合了多種圖案，展現多元亞洲紡織品融合的風格。

郵票中藍色為底的牛頭配著四個綠色鈴鐺，並戴上了紅色皇冠，憑添新春喜氣，根據郵政總局解說，其中的紫色花朵代表春天到來，象徵著迎接新春，而牛頭的中央的星星，代表著十二生肖的天體主題。

徐平表示，她小時候跟著父母移民到芝加哥，最先落戶華埠，因此對於農曆新年印象深刻，而十二生肖中的牛，象徵和善、勤奮、腳踏實地，她最後並用標準中文，祝福大家牛年快樂、恭喜發財。

牛年郵票每張0.55元，將以20張一套11元的永久郵票套裝方式發行，有意訂購者，可直接到郵局官網：https://reurl.cc/nn1p58選購，或致電(800)782-6724購買。

美國郵政 芝加哥 華埠

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