「還要六星期vs.早春在眼前」 春天何時到？ 賓州、紐約土撥鼠不同調

2月2日土撥鼠日早晨，賓州土撥鼠菲爾從洞裡出來執行年度春季預報大任，預言冬天還有六星期之久。(美聯社)

2月2日土撥鼠日早晨，賓州 土撥鼠菲爾(Punxsutawney Phil)下雪天從洞裡出來執行年度春季預報大任，預言冬天還有六星期之久；但紐約市 史泰登島動物園 土撥鼠查克(Staten Island Chuck)不同意，預測今年早春，春天近在眼前。

土撥鼠日(Groundhog Day)是北美傳統節日，1887年以來，人們每年2月2日根據土撥鼠能不能看到影子預測春季何時到來，假如看到影子，冬天還有六星期，否則便是早春。2冃3日則是中國農曆的立春。

圈內成員在2日上午7時25分喚醒賓州龐克瑟托尼小鎮Gobbler’s Knob山丘的土撥鼠，隨即公布今年預測，冬天過後，可望看到美麗燦爛的春天。

人們往年都在土撥鼠日齊聚歡慶，今年土撥鼠預報的奇觀依舊，但新冠疫情下，狂歡人群無法親自到場，一切改為虛擬，還製作紙板代表觀眾，一度吸引1萬5000多人觀看。

土撥鼠俱樂部人員頭戴禮帽，從新的樹樁召喚菲爾；一番過程後，俱樂部成員站在菲爾旁代為宣布：「現在，當我轉身看時，我身上有完美的影子。」

賓州菲爾今年第135次執行春季預告大任，也如過去多次一樣，適逢東北暴風雪期間。

土撥鼠日源於德國傳說。回溯1800年代後期紀錄，菲爾先前早已預測冬天超過100次；2020年預測有早春，但未透露新冠疫情。

菲爾可能是最有名的土撥鼠先知，但並非獨一無二；康州還有另兩個引人注目的「冒名頂替者」。

而在紐約，史泰登頓島動物園的土撥鼠查克也在2月 2日出面預言；根據該動物園在臉書公布的影片，查克和菲爾看法不同，預言春天將早早到來，活動贊助商投資者銀行(Investors Bank)代表戈麥斯(Brian Gomez)說，「今年是早春！ 春天來了。」