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「遵守最高道德原則」賀錦麗切割外甥女 「副總統女士」商品下架

編譯林梅婕╱綜合2日電
副總統賀錦麗外甥女蜜娜‧哈里斯(圖)的自創服飾品牌「卓越非凡」，在就職日後停止販售與賀錦麗相關的產品。(Getty Images)
副總統賀錦麗外甥女蜜娜‧哈里斯(圖)的自創服飾品牌「卓越非凡」，在就職日後停止販售與賀錦麗相關的產品。(Getty Images)

副總統賀錦麗外甥女蜜娜‧哈里斯(Meena Harris)的自創服飾品牌「卓越非凡」(Phenomenal)，過去曾以賀錦麗肖像推出許多商品，也在競選期間與拜登總統的團隊合作過，卻在就職日後以「遵守最高道德原則」為由，遭拜登政治團隊切割。

哈里斯目前已停止販售與賀錦麗相關的產品；事實上，就職日當天一過，哈里斯就被告知必須將「卓越非凡」網站上所有有關賀錦麗的商品移除。

據稱，儘管過去拜登競選團隊將哈里斯列入合作名單，但為遵守最高道德原則也都一併移除；一名知情的白宮官員表示：「為了保護形象，也不希望任何人誤會蜜娜有收受政治利益的疑慮，因此才將她的名字移除。」

「卓越非凡」先前曾推出系列服飾商品「副總統女士」(Madam Vice President，MVP)，也引用賀錦麗和前總統潘斯在辯論會上名言「我正在說話」(I'm speaking)標語製成運動上衣販售，但現在都已全數下架。

副總統辦公室也藉此發表聲明：「副總統與他的家人都將遵守最高道德原則，而副總統的全名也不得與任何商業活動產生關連，避免造成與特定對象有利益衝突的誤會。」

畢業於哈佛大學法學院，身兼律師與童書作者的哈里斯，曾在2020年出版有關自己母親瑪雅(Maya)與賀錦麗的繪圖故事書「賀錦麗與瑪雅的大創意」(Kamala and Maya's Big Idea)；不過由於當時賀錦麗尚未勝選，因此不違反任何道德原則。

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