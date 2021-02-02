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美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死

編譯陳韻涵／綜合1日電
紐約市一名男子全身滑雪裝備行經時報廣場。(美聯社)
紐約市一名男子全身滑雪裝備行經時報廣場。(美聯社)

強烈暴風雪1日強襲美東，惡劣天氣迫使北起英格蘭，南至阿帕拉契山脈周遭市鎮的新冠肺炎檢測站和學校關閉，陸空運輸停擺。

雪花自上月31日起飄落，國家氣象局當天下午1時在曼哈頓中央公園觀測到超過13吋積雪，新澤西州北部則通報積雪16吋。

新澤西州霍布肯市一處道路被覆蓋厚雪。(美聯社)
新澤西州霍布肯市一處道路被覆蓋厚雪。(美聯社)

國家氣象局預報員托馬西尼(James Tomasini)表示，在1日傍晚經歷風暴最強烈階段後，降雪會持續到2日一整天。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)說：「我們正經歷漫長的兩天。」

賓州一名男子使用鏟雪機清除積雪。(美聯社)
賓州一名男子使用鏟雪機清除積雪。(美聯社)

新英格蘭部分地區積雪截至3日可能超過一呎，賓州已發生至少與此風暴相關的多起死亡意外，一名死者是67歲、有阿茲海默症(Alzheimer)，走失而失溫致死的婦人；另兩人則是路澤恩郡(Luzerne County)因與兇嫌為鏟雪吵架而遭槍殺的夫婦，兇嫌隨後舉槍自盡。

這起鏟雪引發殺機的意外是1日上午9時30分發生在賓州普萊恩斯鎮(Plains Township)，居民蜜雪兒(Michelle)拿著鏟子準備外出鏟雪，「聽到有人喊叫和十多發槍響，望向窗外看到一名槍手，便打911報案」。

白宮籠罩在冰雪寒風中。(路透)
白宮籠罩在冰雪寒風中。(路透)

警方抵達時發現三具屍體，一人橫屍路中央，另一人倒在兩台車中間，此二人是夫妻；兇手的屍首則在附近的房屋旁邊找到。據信這是一起謀殺後自殺案件，動機是鄰居衝突。

東北部地區，許多新冠檢測站1日受暴雪疾風影響而關閉。康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)表示，暴風雪讓1萬劑疫苗延後接種，疫苗運送也遲至2日才會送達。

威力強大的冬季風暴連續1日及2日籠罩中西部到東部大部分地區，紐約等大城所在的東北...
威力強大的冬季風暴連續1日及2日籠罩中西部到東部大部分地區，紐約等大城所在的東北部地區1日降下大雪，積雪達18吋到24吋，陸空交通為停頓，機場車站都暫時關閉，最受民眾關心的疫苗接種站也都紛紛暫時關閉。氣象預測這場近年少見的暴風雪將在2日離去。 麻州波士頓的海軍船廠。(Getty Images)

麻州州長貝克(Charlie Baker)則表示，暴風雪干擾波士頓檢測站第二波針對75歲以上居民接種疫苗的進度，但少數大規模檢測站仍有開放；麻州預期會積雪12到18吋，強風可能達到每小時55哩。

葛謨也宣布，考量安全而關閉五間周營運的新冠檢測站至2日，待惡劣天氣狀況平息。

紐約市布萊恩公內的著名噴泉1日在低溫下變成「冰雕」。(Getty Images)
紐約市布萊恩公內的著名噴泉1日在低溫下變成「冰雕」。(Getty Images)

這場暴雪影響陸空交通，紐約市及郊區1日傍晚有3200戶住宅或商家停電，新澤西州有4000戶斷電，康州則有1200戶沒電可用；紐約市路面地鐵運輸一度暫停、火車及數以百計航班取消。

中部芝加哥葛蘭特公園內雪景。(美聯社)
中部芝加哥葛蘭特公園內雪景。(美聯社)

檢測 紐約市 新澤西州

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