美東連2天受暴風雪襲擊 賓州小鎮鄰居為鏟雪吵架槍殺3死
強烈暴風雪1日強襲美東，惡劣天氣迫使北起英格蘭，南至阿帕拉契山脈周遭市鎮的新冠肺炎檢測站和學校關閉，陸空運輸停擺。
雪花自上月31日起飄落，國家氣象局當天下午1時在曼哈頓中央公園觀測到超過13吋積雪，新澤西州北部則通報積雪16吋。
國家氣象局預報員托馬西尼(James Tomasini)表示，在1日傍晚經歷風暴最強烈階段後，降雪會持續到2日一整天。
紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)說：「我們正經歷漫長的兩天。」
新英格蘭部分地區積雪截至3日可能超過一呎，賓州已發生至少與此風暴相關的多起死亡意外，一名死者是67歲、有阿茲海默症(Alzheimer)，走失而失溫致死的婦人；另兩人則是路澤恩郡(Luzerne County)因與兇嫌為鏟雪吵架而遭槍殺的夫婦，兇嫌隨後舉槍自盡。
這起鏟雪引發殺機的意外是1日上午9時30分發生在賓州普萊恩斯鎮(Plains Township)，居民蜜雪兒(Michelle)拿著鏟子準備外出鏟雪，「聽到有人喊叫和十多發槍響，望向窗外看到一名槍手，便打911報案」。
警方抵達時發現三具屍體，一人橫屍路中央，另一人倒在兩台車中間，此二人是夫妻；兇手的屍首則在附近的房屋旁邊找到。據信這是一起謀殺後自殺案件，動機是鄰居衝突。
東北部地區，許多新冠檢測站1日受暴雪疾風影響而關閉。康乃狄克州州長拉蒙特(Ned Lamont)表示，暴風雪讓1萬劑疫苗延後接種，疫苗運送也遲至2日才會送達。
麻州州長貝克(Charlie Baker)則表示，暴風雪干擾波士頓檢測站第二波針對75歲以上居民接種疫苗的進度，但少數大規模檢測站仍有開放；麻州預期會積雪12到18吋，強風可能達到每小時55哩。
葛謨也宣布，考量安全而關閉五間周營運的新冠檢測站至2日，待惡劣天氣狀況平息。
這場暴雪影響陸空交通，紐約市及郊區1日傍晚有3200戶住宅或商家停電，新澤西州有4000戶斷電，康州則有1200戶沒電可用；紐約市路面地鐵運輸一度暫停、火車及數以百計航班取消。
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