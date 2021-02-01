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拜登自詡「電動車鏈」創100萬就業機會 業界：不可能啦

編譯盧炯燊／綜合31日電
拜登總統稱將為美國汽車行業和供應鏈創造100萬個就業機會，引發質疑。圖為俄亥俄州羅茲汽車公司生產的全電動小貨卡。(美聯社)
拜登總統稱將為美國汽車行業和供應鏈創造100萬個就業機會，引發質疑。圖為俄亥俄州羅茲汽車公司生產的全電動小貨卡。(美聯社)

拜登總統日前在簽署「美國製造」行政令時表示，聯邦政府將用美國製造的電動車取代整個聯邦車隊的汽車，除說明他將氣候變遷作為首要施政目標外，還強調這可為美國汽車行業和供應鏈創造100萬個新的就業機會，可提振美國經濟。但有分析人士潑冷水，認為這不可能。

拜登在簽署有關行政令時聲稱，聯邦政府約65萬輛汽車會用電動汽車取代，同時鼓勵全國向電動汽車轉移。

他說，使用電動車，將在全國範圍內安裝50萬個新的電動汽車充電站，同時會對公路系統展開現代化改造，以適應有關變化……，這也將意味著美國汽車行業有100萬個新工作職位。

但不少人對此說法抱懷疑態度，汽車行業分析師看不到拜登的計畫，如何能為該行業帶來100萬個工作機會。

汽車行業100萬個新工作，是一個雄心勃勃的目標，這意味目前汽車和零部件製造行業的雇員工人數量增加一倍以上。

但實際上它是一道模糊的數學題。不少分析家及聯合汽車工人工會(United Auto Workers union)反而警告，電動汽車製造會令汽車製造的工作機會減少。

因為若有更多美國人使用電動汽車，駕駛汽油動力的汽車自然減少，由於電動汽車的零部件較汽油汽車少30%至40%，加上製造更簡單，組裝汽車所需的工人就會減少。

研究公司Guidehouse Insights的首席分析師阿伯薩米德((SamAbuelsamid)指出，電動汽車很簡單，所需的工作量及工人自然大減，僅製造汽油發動機的工人，受影響就逾10萬。

他又說，未來十年美國新車銷量，預計與新冠疫情之前差不多，因此未來數年很難創造100萬個汽車工作崗位，甚麼都沒大改變就不會有更多的工作機會。

汽車行業智庫組織「汽車研究中心」(Center for Automotive Research)總裁德齊澤克(ristin Dziczek)也指出，拜登的目標沒有明確定義，沒有說明這100萬個工作崗位，會在甚麼時候在汽車行業哪個範疇內出現。

拜登的競選團隊曾說過，現在許多電動汽車零部件在其他國家製造，而拜登計畫其中一部分就在美國是建立供應鏈，以創造更多的工廠就業機會。但這究竟是屬於製造業還是汽車行業呢？

汽車 美國 拜登

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