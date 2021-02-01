中西部至東岸「心臟病雪」 紐約積雪恐達22吋

中西部至東岸接連遭暴風雪侵襲。圖為民眾31日在華府國家廣場豎立一個雪人。(美聯社)

東北部經歷數日酷寒後，許多地區將迎來一波暴風雪，惡劣的天氣條件恐衝擊1億人和未來幾天交通；國家氣象局(NSW)已對包括紐約、新澤西和康乃狄克州在內地區發布東季風暴 警告，可能持續至2日上午，其中紐約市 積雪或許將達22吋。

籠罩中西部的暴風雪讓芝加哥31日上午至少積雪近七吋，迫使芝加哥兩機場取消百餘航班；威斯康辛州也降下大雪，密西根湖附近幾個郡的積雪逾15吋。

國家氣象局氣象員史坦普夫說：「這會是十年來所見最大的雪量。」

俄亥俄州中部31日中午已積雪五吋，造成部分路面濕滑；華盛頓特區及維吉尼亞州部分地區積雪三吋，賓州當天下午降雪。

中西部至東岸接連遭暴風雪侵襲。圖為維吉尼亞州一名男子清除人行道上的積雪。(美聯社)

國家氣象局表示，紐約、新澤西和康乃狄克三州地區，1日可能每小時積雪三吋，多數提區可能出現每小時35到50哩的疾風，積雪量可能達18吋以上；麻州1日上午可能開始降雪，積雪時至傍晚可能影響交通，這波風暴將於晚間抵達新英格蘭地區。

國家氣象局上月31日針對三州地區發布冬季風暴警告，其中紐約預期會有疾風與暴雪，積雪恐逾18吋，可能在1日晚間達到22吋；1日恰逢漲潮，牙買加灣(Jamaica Bay)附近的皇后區部分地區可能出現海水倒灌的情況。

紐約市沿海地區及市區1日可能出現每小時20到30哩的疾風，瞬間風速可能高達40到50哩。

AccuWeather氣象專家雷諾(Bernie Rayno)警告，這波冷氣團可能刷新紀錄，且提醒伊利諾斯州的暴雪情況可能形成所謂的「心臟病 雪」(heart attack snow)，因為許多人可能在鏟雪時因天氣酷寒又過度施力而心臟病發。

雷諾同時警告旅遊運輸可能受影響，暴雪和疾風會讓積雪且濕滑路面的能見度降低，也可能造成停電。

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)已指示各州機關準備因應緊急情況，紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也呼籲市民別掉以輕心。