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華郵、ABC News、洛杉磯時報、路透…主流媒體高層爆退休潮

編譯林梅婕／綜合31日電
美國廣播公司總裁高德史頓即將退休。(美聯社)
美國廣播公司總裁高德史頓即將退休。(美聯社)

新聞業不約而同，在新年的第一個月就面臨大批主管退休、高層管理職缺大開，諸如華盛頓郵報(WP)、美國廣播公司(ABC News)和洛杉磯時報(Los Angeles Times)等主流媒體，今年在高層決策層都計畫調整；加上種族權益平等議題的效應，藉由這波人事異動的調整也可以使決策更加多元化，更是主流媒體的目標。

據稱，本周華盛頓郵報的執行總編巴倫(Marty Baron)及美國廣播公司總裁高德史頓(James Goldston)都將退休，洛杉磯時報也正在尋覓接掌該公司執行總編皮爾斯汀(Norman Pearlstine)的最佳人選，路透總編輯艾德勒(Stephen Adler)也將在今年4月1日退休。

華盛頓郵報執行主編巴倫即將退休。(美聯社)
華盛頓郵報執行主編巴倫即將退休。(美聯社)

外界更揣測，由於紐約時報高層主管通常都是在66歲以前退休，該報第一位非裔執行編輯、今年64歲的巴奎特(Dean Baquet)是否也在規畫退休；有線電視新聞網(CNN)總編輯祖克爾(Jeff Zucker)據傳很快就會宣布是有否退休的打算。

雪城大學紐豪斯新聞與傳播學院 (S.I. Newhouse School Of Public Communications)研究生院副院長卡普蘭(Joel Kaplan)形容：「高層主管的人力已燃燒殆盡。」

自去年春天非裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭白人警察壓頸致死事件後，主流媒體集體提倡種族權益平等，也要求新聞從業人員揭露更多相關故事，因此在未來遴選新一代高層人士的安排上，也會符合這項期待。

芝加哥羅耀拉大學(Loyola University Chicago)的媒體學專家吉兒‧蓋斯勒(Jill Geisler)說：「我們真正要做的，是找出出類拔萃的人才。」

退休 美國 洛杉磯

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