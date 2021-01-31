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威州之寶「獾與盾」雕像 出借30多年 主人要索回

編譯徐薏茹／綜合30日電
海軍官校1988年把這尊「獾與盾」雕像借給威斯康辛州，現在決定收回，但威州希望能繼續保留。(美聯社)
海軍官校1988年把這尊「獾與盾」雕像借給威斯康辛州，現在決定收回，但威州希望能繼續保留。(美聯社)

威斯康辛州議會大廈中，有一座著名的「獾與盾」(Badger and Shield)雕像，30多年前海軍將這座獾雕像借給威州，如今海軍要求歸還，威州歷史學家卻積極爭取延長該雕像的停留期限。

獾是威斯康辛州的官方動物，到處都能看到以獾為形象的代表物，威斯康辛大學麥迪遜分校運動隊伍暱稱為獾隊（Badgers），學校吉祥物是名為巴奇（Bucky）的獾，威州的州旗也可見到獾的身影。

威州議會大廈四處都有獾的複製品，不過在州長的辦公室外的獾與盾雕像有段特別的歷史；網路旅遊指南指出，獾與盾雕像約於1899年時，用美西戰爭期間在古巴的大砲製成，一戰前一直裝飾在威斯康辛號戰艦上。

隨後這座雕像在海軍官校花園裡待了60幾年，1988年借給威州的州歷史展覽，當時正值第二艘威斯康辛號戰艦重新服役，展覽結束後雕像就放置在州長的辦公室外，直至今日。

獾與盾雕像是威州的熱門景點，許多遊客會摩擦獾的鼻子祈求好運；州政府官員表示，海軍官校博物館去年３月聯繫威州，希望威州歸還獾雕像，好讓他們在維吉尼亞州諾福克的諾提克斯（Nauticus）博物館展出。

由於疫情關係，海軍官校博物館9月中延長出借雕像的期限，威州歷史學會負責人10月時寫信給海官博物館館長，要求延長兩年，因為除了疫情期間運輸成本增加之外，歷史學會常藉由該座雕像讓孩童了解威州的造船歷史，以及威州在五大湖區的商業地位。

海官博物館方稱未收到要求延長期限的信件，並表示要收回雕像，最初的期限是五年，並且已不斷延長期限超過30年。海軍官校博物館負責人說：「孩子能在獾雕像出借期間見到它是很棒的事，我們現在試著讓這座雕像前往其他地方，讓許多諾福克的孩子也能親眼看看這座雕像。」

博物館 疫情 威斯康辛州

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