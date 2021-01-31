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川普卸任前把土地管理局搬到科州 287員工不幹了

編譯林育正／綜合30日電
川普總統卸任前將土地管理局遷至科羅拉多州，導致受影響的員工裡有87%離職，影響到工作成效。圖為該局兩名員工去年9月在內華達州一處該局轄管地點張貼資訊。(Getty Images)
川普總統卸任前將土地管理局遷至科羅拉多州，導致受影響的員工裡有87%離職，影響到工作成效。圖為該局兩名員工去年9月在內華達州一處該局轄管地點張貼資訊。(Getty Images)

川普總統卸任前將土地管理局(Bureau of Land Management)遷出華府，搬至科羅拉多州；不過受搬遷計畫影響的員工中，有高達87%選擇離職或退休，一共多達287人。

土地管理局將328個職位搬家至科州大交會點(Grand Junction)，目前在華府內政部僅有約60個職位。離開工作崗位的職員，過去負責管理約10%的聯邦政府土地。內政部公關主任梅麗莎‧施瓦茲曼(Melissa Schwartzman)被問到大規模的退休和離職，是否影響單位運作時，拒絕評論。

不過有多位專家和前資深官員表示，這次的人事大地震，已讓單位營運欠缺所需的專業人才。而且土地管理局監管的，正是開採石油天然氣的聯邦政府土地，恐怕是拜登政府上台後，必須妥善處理的一大問題。

42歲的部門主管塔格(Joe Tague)，便是這波退休的職員之一，他說：「看到很多人開始舉家搬走，真的不是甚麼很愉快的經驗。」他也透露，選擇離職的同事中許多人為非裔，因此也將影響單位的多元性。

不過在搬遷之前，職員數量超過9000人的土地管理局，就有95%職員工作地點位在華府之外。而且川普政府表示，受管轄的土地大多位在西部，因此搬遷非常合理。

目前在科州仍有100個職缺尚未補齊人力，共和黨科州眾議員蘿倫‧布波特(Lauren Boebert)就說：「把總部搬遷到科州將對西部和當地社區帶來正向幫助；鄰近州包括警長、牧場主人或郡委員等，若有會議需求，不必再長途跋涉前往華府，那這有什麼不好？」

而科州兩位民主黨籍參議員班奈特(Michael F. Bennet)和希肯魯伯(John Hickenlooper)，也同意搬遷，甚至上書拜登，支持補足人力維持正常運作。

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