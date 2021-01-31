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陸軍11官兵受訓送醫 疑飲酒誤喝「水精」

編譯林梅婕／綜合30日電
11名在德州布里斯堡陸軍基地受訓的士兵疑因飲用含有成分不明的酒精飲品送醫，軍方已展開調查。圖為車輛排隊受檢，進入布里斯堡陸軍基地。(美聯社)
11名在德州布里斯堡陸軍基地受訓的士兵疑因飲用含有成分不明的酒精飲品送醫，軍方已展開調查。圖為車輛排隊受檢，進入布里斯堡陸軍基地。(美聯社)

陸軍官員指出，11名士兵在德州布里斯堡(Fort Bliss)陸軍基地受訓十天，疑似在訓練過程期間飲用含有成分不明的酒精飲品而引發身體不適，經調查後證實含有「工業用抗凝劑」成分。

陸軍第一裝甲兵部隊公共事務官員艾莉‧沛恩(Allie Payne)29日晚在記者會上說，根據初步調查報告指出，這些患者的體內驗出乙二醇(ethylene glycol，俗稱水精)，是一種常用於汽車產品如引擎冷卻劑和煞車油的化合物。

官方人員表示，這起事件共有11人出現不適症狀，其中兩人病情惡化送進「威廉博蒙特陸軍醫療中心」(William Beaumont Army Medical Center)接受治療，甚至一度轉為重症，但所幸目前病症都已好轉。

沛恩指出，其中一人曾接受插管治療，不過狀況正逐漸恢復，現在已不需要仰賴呼吸輔助系統；有四人的症狀較輕微，預計可盡快出院，目前仍不清楚為何士兵們會認為當時所喝的是酒精飲品。

沛恩表示，根據規定士兵不得於執勤期間飲酒，當然也包含訓練；倘若這些士兵確實是在執勤中飲酒，則還不清楚可能面臨哪些懲處。

「水精」是一種清澈無色、室溫下帶有黏性的液體，經常用於抗凝劑及黃色、綠色的螢光劑中；若不慎食用則使人亢奮和頭痛、惡心，有時甚至會引發器官衰竭。

官方人員表示，身體不適者包括一名准尉、兩名士官及八名應募入伍的成員，少將伯納布(Sean C. Bernab)在聲明中寫道：「事發後我們立即為所有患者提供最好的醫療治療，我們的領袖將致力為我們提供完整的防疫措施，並互相照護。」

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