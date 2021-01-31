陸軍11官兵受訓送醫 疑飲酒誤喝「水精」
陸軍官員指出，11名士兵在德州布里斯堡(Fort Bliss)陸軍基地受訓十天，疑似在訓練過程期間飲用含有成分不明的酒精飲品而引發身體不適，經調查後證實含有「工業用抗凝劑」成分。
陸軍第一裝甲兵部隊公共事務官員艾莉‧沛恩(Allie Payne)29日晚在記者會上說，根據初步調查報告指出，這些患者的體內驗出乙二醇(ethylene glycol，俗稱水精)，是一種常用於汽車產品如引擎冷卻劑和煞車油的化合物。
官方人員表示，這起事件共有11人出現不適症狀，其中兩人病情惡化送進「威廉博蒙特陸軍醫療中心」(William Beaumont Army Medical Center)接受治療，甚至一度轉為重症，但所幸目前病症都已好轉。
沛恩指出，其中一人曾接受插管治療，不過狀況正逐漸恢復，現在已不需要仰賴呼吸輔助系統；有四人的症狀較輕微，預計可盡快出院，目前仍不清楚為何士兵們會認為當時所喝的是酒精飲品。
沛恩表示，根據規定士兵不得於執勤期間飲酒，當然也包含訓練；倘若這些士兵確實是在執勤中飲酒，則還不清楚可能面臨哪些懲處。
「水精」是一種清澈無色、室溫下帶有黏性的液體，經常用於抗凝劑及黃色、綠色的螢光劑中；若不慎食用則使人亢奮和頭痛、惡心，有時甚至會引發器官衰竭。
官方人員表示，身體不適者包括一名准尉、兩名士官及八名應募入伍的成員，少將伯納布(Sean C. Bernab)在聲明中寫道：「事發後我們立即為所有患者提供最好的醫療治療，我們的領袖將致力為我們提供完整的防疫措施，並互相照護。」
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