沃爾瑪湧「網購潮」 將增建倉庫 機器人幫忙取貨

沃爾瑪 （Walmart）表示，為因應線上訂單激增，計畫在商店內設立倉庫，並使用機器人在倉庫間取貨；消費者網購後到店取貨，最多一小時內可拿到貨品。

沃爾瑪拒絕透露倉庫建造數量，不過，目前已有若干據點開始建造，包括肯塔基、猶他、德州，以及沃爾瑪總部所在的阿肯色州等地；一年多前，更已在新罕布夏州 一家商店開設測試站。

沃爾瑪建造自動化倉庫的主要目的是希望加快路邊取貨速度，在最短時間內將訂購商品送給購物者。疫情 下，購物者盡可能避免進入店裡，網路下單、到店取貨或者送貨到家的方式愈來愈受歡迎。去年疫情開始爆發時，沃爾瑪送貨到家和到店取貨的銷售增長300%。

沃爾瑪說，這些機器人不會到商店走道上遊走，而會待在商店隔離區的倉庫裡，有些店的購物者可觀看機器人的工作情況。

配有輪子的機器人將會把用木條箱裝的蘋果汁、穀類食品和其他小商品運送給沃爾瑪員工，員工再打包成袋裝給顧客。

沃爾瑪說，有機器人操作自動化倉庫後，員工再也不必在商店走道走來走去尋找商品，節省時間；不過，目前工作人員還是要進入商店挑選新鮮雜貨如肉、魚和蔬菜，也要靠人力拿取電視、吸塵器和其他大型物品，因為這些物品太大，機器人沒辦法撿取運送。