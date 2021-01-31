我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情爆發1年 加州4萬人染疫亡 洛縣停屍間爆滿改放卡車

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

沃爾瑪湧「網購潮」 將增建倉庫 機器人幫忙取貨

編譯周芳苑／綜合30日電

沃爾瑪（Walmart）表示，為因應線上訂單激增，計畫在商店內設立倉庫，並使用機器人在倉庫間取貨；消費者網購後到店取貨，最多一小時內可拿到貨品。

沃爾瑪拒絕透露倉庫建造數量，不過，目前已有若干據點開始建造，包括肯塔基、猶他、德州，以及沃爾瑪總部所在的阿肯色州等地；一年多前，更已在新罕布夏州一家商店開設測試站。

沃爾瑪建造自動化倉庫的主要目的是希望加快路邊取貨速度，在最短時間內將訂購商品送給購物者。疫情下，購物者盡可能避免進入店裡，網路下單、到店取貨或者送貨到家的方式愈來愈受歡迎。去年疫情開始爆發時，沃爾瑪送貨到家和到店取貨的銷售增長300%。

沃爾瑪說，這些機器人不會到商店走道上遊走，而會待在商店隔離區的倉庫裡，有些店的購物者可觀看機器人的工作情況。

配有輪子的機器人將會把用木條箱裝的蘋果汁、穀類食品和其他小商品運送給沃爾瑪員工，員工再打包成袋裝給顧客。

沃爾瑪說，有機器人操作自動化倉庫後，員工再也不必在商店走道走來走去尋找商品，節省時間；不過，目前工作人員還是要進入商店挑選新鮮雜貨如肉、魚和蔬菜，也要靠人力拿取電視、吸塵器和其他大型物品，因為這些物品太大，機器人沒辦法撿取運送。

沃爾瑪 疫情 新罕布夏州

上一則

眾議員打完2劑疫苗仍染疫 專家：輝瑞1周後才達95%有效

下一則

委內瑞拉躲制裁 買通前議員 還找民主黨金主遊說

延伸閱讀

電池供不應求 特斯拉電動卡車難擴大生產

電池供不應求 特斯拉電動卡車難擴大生產
網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜

網購1小時取貨？沃爾瑪將建自動化迷你倉庫 拚亞馬遜
喬州變種病毒現5例 沃爾瑪、Sam's Club也可打疫苗

喬州變種病毒現5例 沃爾瑪、Sam's Club也可打疫苗
美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

美國沃爾瑪開放更多據點 加速新冠疫苗施打

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02
華裔青年Albert用8000元購入1000股「遊戲驛站」(Gamestop)股票，不到一個月就升值為近33萬元；圖為紐約市的一家遊戲驛站店面。(路透)

股海乘風！華裔8000元變33萬 上班族、小股民都來了

2021-01-29 22:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？

世說新聞／獨家現場 黃芳彥死亡停車場 他為何自殺？
紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災

紐約市和長島 周日起連3天降雪 估積雪12吋和洪災
華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅

華爾街大咖不是全繳械 散戶太晚入手 一夕致富美夢恐幻滅
Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%

Reddit百萬散戶轉移戰地？狗狗幣飆升逾800%
「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇

「就是想撂倒別人」 避險基金教父看GameStop：美難容異己氛圍加劇