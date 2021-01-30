我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

壟斷應用軟體市場 臉書要告蘋果觸犯「反托辣斯法」

記者張聲肇／綜合報導
臉書有意以蘋果不公平執行自己的「應用軟體店」規則為由，控告蘋果違犯反托辣斯法。圖為iPhone展示臉書標誌。(Getty Images)
臉書有意以蘋果不公平執行自己的「應用軟體店」規則為由，控告蘋果違犯反托辣斯法。圖為iPhone展示臉書標誌。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)29日報導，臉書有意以蘋果公司不公平執行自己的「應用軟體店」規則為由，控告蘋果違犯反托辣斯法。

矽谷這兩大科技巨擘因蘋果打算推出可以追蹤軟體應用情況的新產品，臉書不斷提出反對，它們之間多年來的宿怨，有瀕臨爆炸之勢。

臉書打算提告的消息，網路媒體The Information首先披露，紐約時報等媒體跟進；國會山莊報報導，臉書發言人不願就提告事發表評論，卻強調蘋果計畫推出新應用軟體，分明就是「有礙競爭」的商業行為。

發言人說，蘋果單獨控制「應用軟體店」，以犧牲軟體發展商和小企業為代價，增加自己的營業額，違背了公平競爭的精神與法律。

報導指出，臉書自己也面臨諸多反托辣斯的指控，卻要去告別人反托辣斯，似乎想「險中求勝」。

去年底，幾乎美國每一州和聯邦貿易委員會(FTC)都向法院控告臉書不斷併購小公司，違背公平競爭原則。

曾替貿易委員會打反托辣斯官司的捷可波維茨(Jeffrey Jacobovitz)說，臉書可能想藉控告蘋果的官司，向貿易委員會表態自己也是受害者。

臉書攻擊蘋果的追蹤軟體發行計畫已持續好幾個月，也許因此之故，蘋果把發行日期推遲了不少，但28日終於表示，春季以後，就將正式推出。

蘋果會先徵得用戶同意，讓下載該應用程式的所有裝置，瀏覽過的網頁都可以輕易追蹤到，但某些廣告網址例外。

臉書執行長查克伯格不諱言「越來越把蘋果當做最大的競爭對手，」例如，蘋果在每一支蘋果手機上都預先置入iMessage應用程式，靠侵蝕臉書和其他軟體發展商的市占率，來壯大自己的業務，「運用其平台優勢，干擾我們和其他應用軟體產品的運作，朝有利他自己的方向移動。」

他指控蘋果「公司利潤重於客戶隱私權」的經營策略。蘋果執行長庫克反駁說，新應用軟體的發行，正是為了「保護消費者」，「科技業者要成功，根本不需要一大堆瀏覽網頁及應用軟體使用紀錄的個資。」

蘋果 臉書 紐約時報

上一則

議員進出華府堪虞 國會警察到機場、車站「護駕」

下一則

報告：美國武漢撤僑 反增加染疫風險 接應者全程零防備

延伸閱讀

臉書技術長：持續打造平價VR裝置 可望更成功

臉書技術長：持續打造平價VR裝置 可望更成功
被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵

被iOS隱私政策氣炸 臉書：蘋果成頭號勁敵
全用iPhone拍！蘋果微電影《阿年》今年講勇氣希望

全用iPhone拍！蘋果微電影《阿年》今年講勇氣希望
iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損

iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損

熱門新聞

美國去年10月和11月，估計多達17.8萬個貨櫃被拒載。圖為加州洛杉磯港。(路透)

近18萬個貨櫃「拒載」美農產品 寧願空櫃趕回中國 遭調查

2021-01-26 22:56
前總統川普任內的白宮資深顧問凱莉安‧康威。(美聯社)

前白宮資深顧問康威 推特張貼16歲女兒上空裸照惹議

2021-01-26 11:54
美國前總統川普20日卸任，偕夫人梅蘭妮亞飛到佛州，但夫婦倆走下飛機後，梅蘭妮亞卻沒有停下腳步，獨留川普一人向記者揮手致意。(美聯社)

不想裝親切了？梅蘭妮亞卸下第一夫人 懶跟川普合照

2021-01-21 23:53
新總統拜登21日在白宮簽署行政命令，決定要籌設新冠檢測計畫，制定清楚的檢測方針。(Getty Images)

「不能等了」拜登政府1.9兆紓困案 疫苗製造、配送優先

2021-01-24 22:55
德州聯邦法官26日叫停拜登總統的「暫停遣返無證移民100天」的行政令。圖為非法移民被送回墨西哥。美聯社

上任才六天 聯邦法官叫停拜登「100天不遣返」行政令

2021-01-26 16:34
拜登就職典禮當天，聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)的毛線手套意外成為焦點，他的坐姿更因此被網友做成大量搞笑的迷因圖在網路上瘋傳。(Getty Images)

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

2021-01-23 12:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」

增強防禦力！CNN：美公衛專家呼籲「戴兩層口罩」
小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大

小心！這4種夢是危險預兆 夢到「它」代表壓力太大
佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速

佛奇：變種病毒預計3月底盛行美國 疫苗接種需加速
稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證

稱被川普騙了 「匿名者Q巫師」願赴參院彈劾案作證
散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」

散戶革命！史詩軋空！ 顛覆華爾街的年輕「羅賓漢」