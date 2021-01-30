壟斷應用軟體市場 臉書要告蘋果觸犯「反托辣斯法」

臉書有意以蘋果不公平執行自己的「應用軟體店」規則為由，控告蘋果違犯反托辣斯法。圖為iPhone展示臉書標誌。(Getty Images)

國會山莊報(The Hill)29日報導，臉書 有意以蘋果 公司不公平執行自己的「應用軟體店」規則為由，控告蘋果違犯反托辣斯法。

矽谷這兩大科技巨擘因蘋果打算推出可以追蹤軟體應用情況的新產品，臉書不斷提出反對，它們之間多年來的宿怨，有瀕臨爆炸之勢。

臉書打算提告的消息，網路媒體The Information首先披露，紐約時報 等媒體跟進；國會山莊報報導，臉書發言人不願就提告事發表評論，卻強調蘋果計畫推出新應用軟體，分明就是「有礙競爭」的商業行為。

發言人說，蘋果單獨控制「應用軟體店」，以犧牲軟體發展商和小企業為代價，增加自己的營業額，違背了公平競爭的精神與法律。

報導指出，臉書自己也面臨諸多反托辣斯的指控，卻要去告別人反托辣斯，似乎想「險中求勝」。

去年底，幾乎美國每一州和聯邦貿易委員會(FTC)都向法院控告臉書不斷併購小公司，違背公平競爭原則。

曾替貿易委員會打反托辣斯官司的捷可波維茨(Jeffrey Jacobovitz)說，臉書可能想藉控告蘋果的官司，向貿易委員會表態自己也是受害者。

臉書攻擊蘋果的追蹤軟體發行計畫已持續好幾個月，也許因此之故，蘋果把發行日期推遲了不少，但28日終於表示，春季以後，就將正式推出。

蘋果會先徵得用戶同意，讓下載該應用程式的所有裝置，瀏覽過的網頁都可以輕易追蹤到，但某些廣告網址例外。

臉書執行長查克伯格不諱言「越來越把蘋果當做最大的競爭對手，」例如，蘋果在每一支蘋果手機上都預先置入iMessage應用程式，靠侵蝕臉書和其他軟體發展商的市占率，來壯大自己的業務，「運用其平台優勢，干擾我們和其他應用軟體產品的運作，朝有利他自己的方向移動。」

他指控蘋果「公司利潤重於客戶隱私權」的經營策略。蘋果執行長庫克反駁說，新應用軟體的發行，正是為了「保護消費者」，「科技業者要成功，根本不需要一大堆瀏覽網頁及應用軟體使用紀錄的個資。」