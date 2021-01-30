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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

暴風雪中1劑都不浪費…疫苗瀕失效 車龍中隨機打

編譯林育正／綜合29日電
俄勒岡州喬瑟芬郡公衛團隊結束新冠疫苗注射工作，歸途卻碰上暴風雪大塞車。離開冷凍庫的疫苗就要過期，公衛人員直接在車陣中找到願意接種的民眾。(NBC電視台截圖)
俄勒岡州喬瑟芬郡公衛團隊結束新冠疫苗注射工作，歸途卻碰上暴風雪大塞車。離開冷凍庫的疫苗就要過期，公衛人員直接在車陣中找到願意接種的民眾。(NBC電視台截圖)

俄勒岡州喬瑟芬郡(Josephine County)公衛團隊，日前剛結束一天的新冠疫苗注射工作，準備返回葛蘭帕斯市(Grants Pass)，卻碰上暴風雪大塞車；在離開冷凍庫的疫苗不到幾小時就要過期報廢之際，公衛主任韋伯(Michael Weber)直接在車陣中找到願意接種的民眾，不浪費最後六劑疫苗。

公衛團隊以及志工一行20人26日因交通事故高速公路關閉，被困在大雪紛飛的路途中，但有六劑莫德納(Moderna)疫苗已裝進注射器；疫苗離開零度以下的環境接觸室溫後，不在六小時內注射將過期。而一行人也幾乎確定，無法及時趕回診所將疫苗冷藏；團隊討論過後，韋伯說：「我決定一車一車敲門，看有沒有人願意接種。」

韋伯手持所需文件，另一人拿疫苗、酒精和紗布等醫療用品，還有一人拿放丟棄針頭的容器，還有人協助撐傘，一行四人開始尋找願意接種的民眾。當日稍早同行至一所高中進行疫苗注射的救護車也準備就緒，以防民眾接種後出現過敏反應。

另一名成員坎德拉瑞亞(David Candelaria)說：「我們其實有些緊張，在這個時間點，該地區居民接種疫苗的意願還不是那麼高。」

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

走過許多車輛，一行人自我介紹為郡衛生官員，但大多遭到禮貌性拒絕。過了45分鐘，終於找齊六位民眾接種。韋伯說：「我們問了好多台車才找到六個人，被困在暴風雪中四小時，這算是最棒的結局了。」

有意接種的民眾聽到消息後，藏不住興奮的神情。有一名男子甚至開心到直接下車在暴雪中脫掉上衣，讓團隊人員注射。另一名女性開心到在簽署文件時，手都還在發抖。

還有一位女性，在當天錯過了預約的接種時間，沒想到塞車時卻碰上醫療團隊。坎德拉瑞亞說：「這讓她獲得疫苗就好像命中注定的一樣。」

疫苗 暴風雪 俄勒岡州

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