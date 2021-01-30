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1張圖：全美確診2593萬例 加州破329萬

加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

報告：美國武漢撤僑 反增加染疫風險 接應者全程零防備

編譯陳韻涵／綜合29日電
聯邦調查報告指出，去年第一批美國撤僑專機從中國武漢撤僑飛抵加州軍事機基地時，毫無病毒防範或疫情控制計畫，加速新冠病毒在境內傳播。圖為撤僑包機去年1月28日抵達阿拉斯加安克拉治機場。(Getty Images)
聯邦調查報告指出，去年第一批美國撤僑專機從中國武漢撤僑飛抵加州軍事機基地時，毫無病毒防範或疫情控制計畫，加速新冠病毒在境內傳播。圖為撤僑包機去年1月28日抵達阿拉斯加安克拉治機場。(Getty Images)

聯邦調查報告指出，去年第一批美國撤僑專機從中國武漢撤僑飛抵加州軍事機基地時，接應的官員未經公衛訓練，當時也沒有毫無病毒防範或疫情控制計畫，甚至也沒配戴口罩等個人防護設備，加速了新冠病毒在美國境內傳播。

華盛頓郵報報導，首批撤僑班機返美後，原本處理社會工作的兒童與家庭局官員被調派來接應撤離者，既未被告知要戴口罩，甚至接獲與撤離者接觸時必須脫下防護裝備，以免「影響視線」的混亂指示。

當時，載運撤離僑民從停機坪前往隔離區的公車駕駛沒有配戴任何防護設備，隔離區內的撤離者和工作人員也都沒有任何防護措施；撤離者的垃圾也是用手遞給清潔工處理；基地附近的食物攤販業者也多次未經允許，自由往返隔離區。首批撤僑乘客在基地停留數日後，分別搭乘商務航班前往不同目的地。

華郵取得的兩份聯邦報告調查結果，支持吹哨者對美國官員2020年1月29日混亂接應近200名，自武漢撤至加州河濱郡(Riverside County)馬奇空軍預備基地(March Air Reserve Base)的情景；吹哨者的通報已由衛生部初步審查，並由特別檢察官辦公室監督調查。

特檢柯納(Kerner)26日寫信給拜登總統：「調查最慘的結論是政府處置自武漢撤離僑民的方式，增加染疫及病毒傳播的風險，不僅危害接應的政府官員，也傷害美國大眾。」

柯納在寫道，「在這個史無前例、動態且持續演進的情況下，去年3月起的任務指揮和控制結構暫時癱瘓。」此結論與衛生部特檢辦公室11月的報告結果不謀而合。

柯納批評由川普任命的恰羅(Robert Charrow)領導的法律顧問辦公室「試圖羞辱吹哨者」；恰羅提交九頁的補充報告，屢次強調這名女性吹哨者的資訊不夠完備，並交給國會成員傳閱；柯納擔心，這恐怕會讓未來的吹哨者噤聲。

眾院能源與商業委員會主席、新澤西州眾議員帕隆(Frank Pallone，民主黨)表示，報告批露「衛福部的政治官員試圖讓吹哨者失信且報復吹哨者，慶幸我們已經翻過川普時代的扉頁必須修復受損的體制，確保吹哨者可無後顧之憂的舉報消息。」

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