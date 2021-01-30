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南卡立法禁墮胎 州參議會30：13通過

編譯林梅婕／綜合29日電
南卡羅來納州參議會28日以30比13的票數通過一項法案，將州內幾乎所有的墮胎手術視為非法；州長麥可麥斯特重申將簽署法案。(美聯社)
南卡羅來納州參議會28日以30比13的票數通過一項法案，將州內幾乎所有的墮胎手術視為非法；州長麥可麥斯特重申將簽署法案。(美聯社)

南卡羅來納州參議會28日以30比13的表決通過一項法案，將州內幾乎所有的墮胎手術視為非法；該法案在幾年前就已通過州眾議會，南卡州州長麥可麥斯特(Henry McMaster)多次重申將盡快簽署法案。

州參議會多數黨領袖梅西(Shane Massey)表示：「若這項法案也獲得法院的支持，我們將有機會每年拯救數千名未出生嬰兒的性命，這可說是極大的勝利。」

該法案名為「南卡州胎兒心跳保護法案」(South Carolina Fetal Heartbeat and Protection from Abortion Act)，若女性懷孕八周以上，經醫生使用超音波偵測到胎兒心跳，且懷孕者非因亂倫或強暴而受孕，則除非母親面臨生命危險，否則不予執行墮胎手術。

除了南卡州，部分州議會也已通過類似的法案，卻有許多州的法案仍在法院中延宕；反對人士目前只能靜待最高法院裁決法案是否違憲，但前總統川普在任內提名三位保守派大法官，也使反對者面臨更大的挑戰。

南部地區著名的「聖經帶」大多為保守派大本營，南卡州更是自80年至90年代期間率先強化墮胎法令的限制；該州目前的法律規定，胎兒發育超過20周就不得進行墮胎手術。

南卡州參議會數年來不斷推遲墮胎禁令的法案，但2020年大選共和黨在參議會中多出三個席次，形成30比16的絕對優勢，使保守派又增添幾分優勢。

民主黨人對這項法案則接連表態感到羞恥，並稱南卡州有更多人的性命受到壓迫，包括新冠肺炎帶來的死亡人數、「醫療補助計畫」(Medicaid)未曾擴大受益範圍，以及最低薪資停滯不前等問題；民主黨籍參議會議員瑪姬‧麥修(Margie Bright Matthews)就說：「我們對人類的生存什麼也沒做。」

南卡羅來納州 墮胎 民主黨

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