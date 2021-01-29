嘲諷被殺害學童共和黨議員入眾院教育委員會 波洛西砲轟

共和黨黨團支持嘲諷學童遭殺害的新科議員格林(圖)加入眾院教育委員會，遭議長波洛西痛批。(美聯社)

共和黨 黨團支持嘲諷學童遭殺害的新科議員加入眾院教育委員會，議長波洛西28日提高反對聲音，期期以為不可。

喬治亞州 共和黨眾議員瑪喬瑞‧格林(Marjorie Taylor Greene)在未當選前，就已是極具爭議性的人物，在「臉書」上主張對民主黨人和聯邦調查局人員施暴的貼文頻頻按讚，其中一則呼籲「直接對準波洛西頭上開一槍」，另一則鼓動把前總統歐巴馬吊死，格林回應說，行刑的絞架已經搭建好了。

波洛西引述「媒體對美國很重要」監督社團的報告說，格林不斷推揚或按讚挑戰康州新城和佛州帕克蘭校園槍擊案真實性的貼文。

「她嘲諷這兩校學童遭殺害，而(共和黨國會領袖們)卻把她分配到教育委員會，他們怎麼想的？讓人惡心至極！」波洛西說。

共和黨也有人譴責格林；她會在社群媒體有這些表現，卻一點都不令人驚訝，因為她一路走來，就支持「匿名者Q」(QAnon)的陰謀論，例如乏人相信的「民主黨人都是未成年性交易走私集團，崇拜撒旦，野蠻殘暴」等論調。

臉書上流傳過的影片顯示，格林表達過種族主義、反猶太和反穆斯林的政治見解，當時，共和黨高層不但齊聲譴責，還希望她在喬治亞州西北部共和黨鐵粉選區，初選就被刷下來；但她卻勝選，當選後更成為川普 總統前往喬州拉票時，總統專機上的貴賓。

共和黨高層現在自食惡果，因為她贏得初選後，就不得不支持她競選，儘管大家都知道她是「政見極端分子」，要脫鉤已來不及了。

反川普的保守派組織「林肯計畫」共同創辦人史蒂文斯(Stuart Stevens)說，川普並沒有綁架共和黨，是共和黨自願「川普化」，才縱容這種激進分子。