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挑戰者號太空梭升空爆炸35周年 100人隔距紀念「永誌不忘」

記者張聲肇／綜合報導
約100名NASA高階與退休人員、死亡七名太空人的家屬、太空迷等，28日在甘迺迪太空中心，紀念挑戰者號太空梭升空爆炸35周年。圖為進行獻花圈儀式時，太陽照在紀念碑上所刻的七名遇難者姓名。(美聯社)
約100名NASA高階與退休人員、死亡七名太空人的家屬、太空迷等，28日在甘迺迪太空中心，紀念挑戰者號太空梭升空爆炸35周年。圖為進行獻花圈儀式時，太陽照在紀念碑上所刻的七名遇難者姓名。(美聯社)

28日是「挑戰者號」(Challenger)太空梭升空後爆炸事件35周年紀念日，約100名NASA高階與退休人員、死亡的七名太空人的家屬、太空迷等在甘迺迪太空中心，戴著口罩或彼此隔距紀念。

在太空鏡紀念館(Space Mirror Memorial)舉行的紀念會，刻意挑準太空梭1986年元月28日早上升空不久，在世人眼前爆炸粉碎掉下的同一時刻開始，就如佛州海灣海岸區前來參加的唐娜‧史密斯(Donna Smith)所言，以示「永誌不忘」。

當時還在念高中的史密斯說，她記得那天天氣冷冽，晴空萬里，全佛羅里達州都可目睹災難從天而降。

挑戰者號指揮官史克比的遺孀羅傑斯(June Scobee Rodgers)靜默的在田納西州的家裡追念逝者；她說，教師麥考利夫(Christa McAuliffe)也在這隊太空人裡面，為事件增添了更多讓人懷念的意義。

本身就是教育工作者的羅傑斯說，因為她的教育背景，她先生才接下有教師同行的任務，因為NASA認為，他會對老師「具有熱情」。

新罕布夏州康考德鎮教社會學的麥考利夫原定從太空艙向地面的學生展示太空試驗，首度「太空教學」。

不幸發生後，羅傑斯和其他太空人家屬共同成立了挑戰者號太空科學教育中心，也幫助所有犧牲者遺屬走出哀傷，面對人生。她說：「他們雖然走了，他們的任務仍以許多不同的方式持續了下來。」

全國各地太空總署分部都降半旗紀念，休士頓詹森太空中心和維州阿靈頓國家公墓也舉辦小規模紀念儀式，國家鑄幣廠也發行一元銀幣，紀念麥考利夫。

今年的追念會除了紀念挑戰者號七位太空人，也向18位名字永遠刻在甘迺迪訪客中心的太空英雄致敬，包括2003年2月1日哥倫比亞號返航時失事的七人，1967年元月27日阿波羅1號發射起火去世的三位，以及2014年維京銀河號試飛過世的一位。

甘迺迪中心副處長沛楚羅(Janet Petro)說，「我們在追念這些英雄的同時，也提醒自己，勿忘從過去學習教訓。」

退休的發射台主管賴恩巴赫(Mike Leinbach)目睹兩次太空梭慘劇；他說他唯一的希望是紀念館不會增添新的名字，「現有的已夠多了。」

太空 教育 退休

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