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波提切利畫作拍出9220萬 繼達文西「救世主」後古典大師第2高價

記者胡玉立／綜合報導
文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利1480年代畫作「手持圓形聖像的年輕男子」，28日在蘇富比拍賣會上以9220萬元拍出，創下波提切利畫作拍賣紀錄。(美聯社)
文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利1480年代畫作「手持圓形聖像的年輕男子」，28日在蘇富比拍賣會上以9220萬元拍出，創下波提切利畫作拍賣紀錄。(美聯社)

文藝復興時期義大利繪畫大師桑德羅·波提切利(Sandro Botticelli)1480年代畫作「手持圓形聖像的年輕男子」(Portrait of a Young Man Holding a Roundel)，28日在蘇富比拍賣會上以9220萬元拍出，創下波提切利畫作拍賣紀錄。

這項拍賣活動，被外界視為藝術品市場在新冠疫情下的新年大考驗，結果開出了繼達文西(Leonardo da Vinci)畫作「救世主」(Salvator Mundi)於2017年拍得4.5億元之後的古典大師藝術品第二高價。

波提切利畫作高價拍出，為持有此畫作的億萬富翁索洛(Sheldon Solow)藝術與建築基金會帶來意外財富。索洛在1982年以約130萬元價格購入該畫。售畫所得可望用來在紐約市曼哈頓建立私人博物館。

這場拍賣競標會在紐約現場直播，僅持續4.5分鐘，競爭對手只有兩人。得標者是代表俄羅斯客戶的倫敦工作人員。出價較低者來自亞洲，蘇富比拒絕透露更多細節。

蘇富比早在四個月前就開始推銷此畫，除了陸續在洛杉磯、倫敦和杜拜展出畫作，還出版近100頁介紹，其中包括學術論文和技術分析。此舉成功吸引了國際藝術品買家目光。

紐約一位古典大師畫作經銷商西蒙(Robert Simon)表示，波提切利畫作拍賣會在9月宣布後不久，就有一位他從未聽說過的有錢香港收藏家與他聯繫，想知道他對這幅畫的看法。西蒙說，「有些人擁有鉅富，他們買畫是想實現財富多元化，或只是想擁有一件很棒的東西。」

佳士得美洲區主席馬克·波特(Marc Porter)表示，「這是一幅魅力非凡的畫作，而且不可否認相當稀有」。

波提切利的畫作「手持圓形聖像的年輕男子」歷史可溯至1480年。畫中的年輕男子被認為是勢力龐大的美第奇(Medici)家族成員。

拍賣 紐約市 倫敦

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