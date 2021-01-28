密謀綁架密西根州長 1嫌招認夥同5嫌

因策畫綁架密西根州長遭逮捕的嫌犯之一賈爾賓27日認罪。(美聯社)

因策畫綁架密西根州 長葛瑞琴‧惠特默(Gretchen Whitmer)遭逮捕的嫌犯之一賈爾賓(Ty Garbin)27日招認，同夥密謀到州長的湖邊別墅挾持她，然後炸毀橋梁，以便阻礙警方行動。此一招供，有助檢方起訴一夥六人。

賈爾賓與檢方達成認罪協議後，到大急湍市聯邦法院出庭。預定7月8日再度出庭。

聯邦調查局幹員去年10月破獲企圖綁架惠特默的集團。這夥極端分子不滿州長下令州民限制行動，以因應新冠病肺炎疫情 。檢方以聯邦法律起訴六人，包括賈爾賓，另八人因協助嫌犯，由州法院處理。

25歲的賈爾賓對起訴書的犯罪細節均招認，包括去年夏天起，六人在密西根州慕尼斯市和威斯康辛州 康卜瑞亞練習使用槍械，也討論「衝撞州府，綁架州長」。但最後，決定到州長在安特里姆郡(Antrim County)第二個住宅綁架她。

賈爾賓說，他提議大夥兒等到大選結束再行動，因為大規模選舉動亂，會讓他們更容易下手。

去年9月，六人一起到他在密西根州路瑟一處土地上，仿州長別墅建造「打靶房」，演練用槍攻擊和綁架。六人還一起到安特里姆郡，實地勘察地形。

賈爾賓說，他發了一個簡訊給某人(後來才知是線民)，告訴這個人，「如果橋梁斷掉，就能擋住浪潮」，暗示如果把附近的橋炸掉，警方馳援救人的行動，就會被阻止。

他的律師沙塔瓦原本替他辯護說，他其實無意真正執行綁架計畫。沙塔瓦27日在法庭外表示，賈爾賓認為自動認罪才「對」，亦即「我的作為是錯的，我負責，抱歉我做錯了」。

密西根大學反恐專家阿里(Javed Ali)相信，賈爾賓認罪，其他五名被告一定大為緊張，可能因此改變辯護策略。