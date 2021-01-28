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蘋果促用戶更新作業系統 修復恐已遭駭的安全漏洞

編譯周芳苑／綜合27日電
蘋果公司敦促手機iPhone和平板電腦iPad使用者馬上更新這些手持式裝置的作業系統，以修復可能已被駭客利用的安全漏洞。(美聯社)
蘋果公司敦促手機iPhone和平板電腦iPad使用者馬上更新這些手持式裝置的作業系統，以修復可能已被駭客利用的安全漏洞。(美聯社)

蘋果公司(Apple)敦促手機iPhone和平板電腦iPad使用者馬上更新這些手持式裝置的作業系統，以修復可能已被駭客利用的安全漏洞。

蘋果罕見宣布，此次遇到了嚴重威脅。該公司在技術支援網頁上說，目前可能已有三個安全漏洞被駭客利用，但未進一步透露更多相關細節，並指出，蘋果在展開調查、以及安全修補程式(patch)或新產品發行等準備就緒之後，才會披露、討論或確認安全議題。

目前問題出在利用鏈中的一個鏈接，這顯示駭客必須利用其他漏洞才能完全得逞；蘋果拒絕針對任何駭客攻擊進一步評論。

該公司在26日發布安全修補程式，納入新版iOS 14.4軟體。這款新軟體還內建鍵盤滯後的修復程式、並且有新功能，可讓相機讀取較小的QR碼。

蘋果表示，兩個安全問題源自開放碼瀏覽器引擎WebKit，該引擎目前供蘋果Safari和iOS瀏覽器使用；遠程攻擊者可能會讓任意代碼執行工作，Apple的開發核心程式Kernel也受到影響。

蘋果網頁指出，這些安全漏洞是由一位未具名的研究人員所提報。

蘋果向來以產品安全性自豪，依舊無法倖免駭客破壞。搜尋引擎谷歌(Google)研究人員去年發現幾個帶有代碼的網站，讓駭客能悄悄滲透到iPhone，此外，作業系統iOS13會在沒有密碼或生物識別訊息等把關下暴露iPhone內存聯絡人詳細訊息，這個漏洞被提報後幾個月才公開解決。

蘋果已備妥作業系統更新，iPhone 6及之後的好幾代產品都適用。

蘋果公司敦促手機iPhone和平板電腦iPad使用者馬上更新這些手持式裝置的作業...
蘋果公司敦促手機iPhone和平板電腦iPad使用者馬上更新這些手持式裝置的作業系統，以修復可能已被駭客利用的安全漏洞。(Getty Images)

蘋果 駭客 iPhone

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