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用墨西哥製「乾洗手」 美國逾900起中毒

記者顏伶如／綜合報導
食品暨藥物管理局宣布，所有在墨西哥製造後進口到美國，俗稱「乾洗手」的酒精成分手部消毒凝膠，都將列為「進口警示」，等候進一步安全檢驗。(Getty Images)
食品暨藥物管理局宣布，所有在墨西哥製造後進口到美國，俗稱「乾洗手」的酒精成分手部消毒凝膠，都將列為「進口警示」，等候進一步安全檢驗。(Getty Images)

食品暨藥物管理局(FDA)26日宣布，超過一半在墨西哥製造後進口到美國，俗稱「乾洗手」的酒精成分手部消毒凝膠含有高於標準的有毒成分；僅在1月，衛生當局就接獲900多起涉及洗手液的中毒事件，受害人多為兒童；FDA呼籲消費者不要使用這些洗手液。

根據食藥局新規，所有從墨西哥進口到美國的酒精成分手部消毒凝膠，都將列為「進口警示」(import alert)，等候進一步安全檢驗，釐清是否有危害人體健康之虞。食藥局在聲明中指出，這項措施旨在保護消費者免於有毒或劣質乾洗手的危害。

食藥局指出，美國爆發新冠病毒疫情之後，從墨西哥進口到美國的乾洗手數量激增，其中許多產品雖標示成分為乙醇(ethanol，又稱ethyl alcohol)，但檢測卻發現含有甲醇(methanol)污染。

甲醇又名木精(wood alcohol)，是對人體有害的有毒物質，可以透過皮膚進入人體，被人體吸收之後恐有致命後果。根據美國食藥局規定，甲醇禁止用來製作乾洗手或其他藥品。

根據食藥局抽樣調查，2020年4月至12月從墨西哥進口的乾洗手中，高達84%並不符合食藥局規定；抽樣檢測結果也發現，逾半數產品內含有毒物質甲醇與異丙醇(1-propanol)的劑量，已到危險程度。

所有墨西哥進口的酒精類手部消毒凝膠被列為「進口警告」之後，將受到食藥局嚴格檢驗，食藥局人員有權扣押貨品。

食藥局法規委員會副主任麥克米金(Judy McMeekin)表示，疫情期間，消費者使用乾洗手數量大增，特別是遇到無法用肥皂及清水洗手的情況，內含有毒物質的劣質產品充斥市場，「這種狀況將不會被容忍」。

藥局 美國 墨西哥

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