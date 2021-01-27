4個風暴肆虐 衝擊30州近億人 阿拉巴馬州龍捲風襲擊 1童喪生

全美各地目前有四個風暴肆虐，影響近1億人且會持續到29日。圖為亞利桑納州貝爾蒙特市居民為汽車除去厚雪。(美聯社)

全美各地目前有四個風暴肆虐，影響近1億人且會持續到29日；另有龍捲風 25日晚間侵襲阿拉巴馬州 伯明翰市北郊民宅區，造成1死30傷，搜救工作仍在進行。

過去24小時，拉斯維加斯大道(Las Vegas Strip)罕見降雪 ，奧馬哈(Omaha)、內布拉斯加(Nebraska)則經歷45年來降雪最多日子。

在東岸地區，華盛頓25日飄雪和凍雨，華盛頓位於雷根機場官方觀測站積雪0.3吋，成為372天來首次可量測的降雪，也是華盛頓未達半吋量測積雪量的史上第三短暫降雪，目前已累積705天。

26日有9400萬人在冬季劇烈天氣警報途徑範圍內，涵蓋加州到麻州共30州部分地區，中西部與東北部26日感受到輕微到中等降雪，尤其是大湖區到東北部一帶；此外，東南部地區和墨西哥灣則颳起強風並出現零星龍捲風。

西部受到兩個風暴影響，出現可觀雨量和降雪；另受到冬季風暴影響，沙加緬度谷(Sacramento Valley)可能迎來30年來最大的暴風雪，累積雪量可能達到十位數。

龍捲風25日晚肆虐阿拉巴馬州伯明翰市北郊民宅區，造成1死30傷。圖為一名南子在被龍捲風摧毀的家中，尋找貴重物品。(美聯社)

阿拉巴馬州這場突如其來的龍捲風，掃過16公里長的郊區，讓所有人都措手不及，死亡的10多歲少年儘管已躲進地下室，仍被連根拔起飛壓至頂的大樹間接壓死，好幾名家人也重傷。警方說，「他們該做的逃命動作都做了。」

龍捲風掃過，房屋碎片、家具、電器、樹木散遍各處，汽車歪頭扭尾，有輛車車底朝天，掉到斷垣殘壁間的樹枝當中。

搜救人員趕到災區，一片凌亂，連房子原址在哪都難確定，望眼過去觸目可及建築物，不是嚴重損壞，就是全毀。電線、網路線和電話線掉落在路中央，好幾戶整個屋頂被掀掉。

龍捲風25日晚肆虐阿拉巴馬州伯明翰市北郊民宅區，造成1死30傷。圖為一名老婦在被龍捲風摧毀的家中，一邊落淚一邊收拾物品。(美聯社)

居民威廉斯說，他聽到龍捲風警報後，馬上叫醒太太和兩個十幾歲的女兒，「匆促躲進地下室時，耳邊以轟然響起，彷彿氣壓改變。」

他說，「我們一到地下室，龍捲風就襲擊過來，直接在我們頭頂。」被困了20多分鐘後，鄰居過來搬移東西，讓他們上來，僅受跌倒、擦傷，「上帝偉大的雙手真有眷顧我們。」