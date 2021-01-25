人口普查數據 拜登下令禁止拿來制訂公民列表

川普 任上利用2020年人口普查 數據，以公民及居民年齡來作為城市一級的人口統計及列表的做法，一直受到民權組織批評，認為這在畫定各州及地方的選區時，有利共和黨及白人，最終在拜登 總統的行政命令下，人口統計局停止使用有關普查數據。

人口普查局表示，根據拜登簽署的行政命令，該局已停止使用2020年人口普查數據與行政機關紀錄相結合，來制訂市一級的公民列表。該局還表示，2020年人口普查的任何數據，都不會包含公民或移民身分的信息。

川普任內最少有兩個與人口普查有關的行政命令，第一個是試圖利用行政機關的紀錄來識別公民身分；第二個是將無證移民排除在人口普查之外，在各州分配國會議席及聯邦撥款時自然不包括無證移民。對此，拜登就任第一天就完全將它推翻。

人口普查局約在20年前，就打造了「種族公民投票年齡」(CVAP)數據統計方式，旨在協助評估少數族裔是否獲得平等機會，透過選舉來選擇自己的候選人。

不過在2010年代中期，共和黨一位具影響力的顧問在一份報告中指出，只以成年公民的身分，而非以總人口作為基礎來重繪州及地方選區，這將對共和黨人和非西裔白人有利。

川普政府多次嘗試透過2020年人口普查來收集公民身分數據，包括在普查問卷中增加一個公民身分問題，不過遭多個民權組織質疑及提出訴訟，最終為最高法院阻止。

對於川普有關人口普查的行政命令最終遭拜登撤銷，民主黨的選區畫分專家維斯(Jeffrey Wice)表示歡迎，認為是邁向公平重新分配的重要一步，有助確保每個人都有自己的代表。