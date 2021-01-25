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金山灣區加護空床率回升至23% 有望解封？

CDC：疫苗不足的情況 會持續到3月底

疫情影響人力+網購熱潮 許多郵件仍在路上

編譯林育正／綜合24日電

美國郵件因新冠肺炎疫情影響工作人力，加上季節期間的網路購物熱潮，讓許多郵件仍延誤耽擱，甚至有民眾一度因信件延誤差點失去住處。

郵局目前有約1萬4500名員工接受隔離，不只人力不足，內部為節省開支的改革，更讓信件塞車。

底特律一間郵局外，露西‧強森(Lucy Johnson)還因此差點失去房子。她說：「那是我房貸的帳單；帳單準時寄過來，現在我寄回去卻沒辦法準時送到，到底出了什麼問題？」

現在聖路易的郵局上班時間長達12小時，還必須多排班處理爆滿的郵件；在巴爾的摩，水電瓦斯的帳單甚至在到期後才送達。

在郵局追蹤信件與貨物運送進度的網頁上，表明面臨「前所未見的郵寄量大增」與「受疫情影響，人力有限」，各種因素讓收件人只能苦苦等待。

郵局員工工會的珍妮佛‧科瓦切克(Jennifer Kowalczyk)就說：「這感覺永無止境，通常來說聖誕節那一兩個月才需要一天上12小時班，但從去年3月中開始就這樣了，大家都累壞了。而且郵差人力嚴重不足，所以工作根本沒有做完的那天。」

內部人士透露，部分年紀較長郵局員工因應新冠疫情，為了減少與人近距離接觸而選擇退休。另外有子女的員工因學校關閉，得跟著小孩待在家而無法上班，導致人力短缺。

去年夏天上任的局長德喬伊(Louis DeJoy)，矢言提升郵局效率和降低成本，但也讓監管郵局的參院國土安全與政府事務委員會的部分成員非常擔心。

民主黨籍參議員彼得斯(Gary Peters)就認為，郵局應以提供服務為首要目標，無法用一般企業的邏輯營運。他說：「我非常擔心局長只專注在節省開銷，當然降低成本非常重要，但不能影響你的服務。」

雖然郵局員工為下一波接受疫苗接種的必要行業人員，部分工會幹部也表示當更多員工回到工作崗位，信件塞車的狀況將獲得改善。但許多員工認為，除非新冠肺炎疫情降溫，否則不會有顯著的改善。

疫情 帳單 新冠肺炎

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