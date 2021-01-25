嬰兒潮 網購成風 業者搶搖錢樹

越來越多嬰兒潮世代喜歡到亞馬遜等網站上購物。(美聯社)

越來越多上了年紀的人喜歡在亞馬遜(Amazon)等網站上購物，幾乎涵蓋所有物品，65歲以上人士已成網購增長最快的族群。

田納西州 退休工程師克萊今年60歲，見小女兒經常在網路買東西，便問她如何操作，經簡單說明後，嘆為觀止，從此開始網購，幾乎所有東西都上網買，四口之家每個月購物約1200元。

新冠疫情 迫使人人改變習慣和行為；最出乎意料的轉變之一是，1960、70、80年代的長者也幾乎馬上接受網購模式。

眼見嬰兒潮買家上線，零售業 者爭相提供全天候客戶服務、詳細營養訊息、讓初學者觀看電化電子商務視頻；全美最大線上食品雜貨業者Instacart索性幫長者開帳戶、將想要的貨品裝入購物車並下單，大受歡迎。

根據NPD Group，去年1至10月，屆滿65歲者網購平均1615元，比前一年同期增長49%，是增長最快的族群，購買頻率增加40%以上。

分析師認為，即使疫情結束，年長網購風仍將持續。牛仔服飾業者李維斯(Levi Strauss＆Co)63歲執行長伯格(Chip Bergh)喜歡逛雜貨店，因疫情從沒踏進店裡，以後再也不會去。

嬰兒潮往往是忠實顧客、有更多收入，令零售業垂涎。根據AARP，屆滿50歲消費者2018年支出7兆6000億元，占全美56%。

零售商多以為網購者是年輕人，疫情下驚覺，只要稍做變化，可拓展到更多族群。

線上雜貨店Instacart屆滿60歲顧客的購物頻率比年輕人高25%，家居用品支出高35%，疫情爆發來，註冊人數增加兩倍。有機食品網路商店Thrive Market四分之一顧客65歲以上。

包裝食品公司卡夫亨氏(Kraft Heinz)希望與Instacart、Kroger、沃爾瑪及其他業者合作，簡化線上購物流程，製作視頻和交互式圖像顯示產品尺寸和成份，以滿足長者需求。

不過，喜歡逛雜貨店挑選新鮮食物的人很難改而依賴網路。喬治亞州66歲的柯克覺得，網購有缺貨、被人任意替換等缺點，於是採行混合購物模式，有些網購，有些到店採購。