新移民 語言隔閡 接種疫苗困難

有些移民因語言隔閡，在接種新冠肺炎疫苗時面臨困難。圖為佛羅里達州一處新冠肺炎疫苗接種中心排隊接種的民眾。(美聯社)

新冠肺炎疫苗 釋出至今已將近一個月，疫苗接種率仍有待提升，但有些移民 卻基於語言的隔閡，接種疫苗得面臨重重挑戰；除了有些民眾仍對疫苗存有質疑，少數幾乎完全不會說英語的移民人士取得疫苗相關資訊時相對困難，使得全體免疫的目標更加遙遠。

其中拉丁裔族群又占全國主要勞動人口，但他們長時間暴露在與人接觸的工作環境中感染風險也會跟著提高，全國零工組織網路(National Day Laborer Organizing Network)主任阿爾瓦度(Pablo Alvarado)說：「有許多人感到焦慮，但他們也害怕死於疫情。」

為了協助移民順利接種疫苗，許多維權組織深入拉丁裔的工作場所如農場等，提供他們有關疫苗的正確資訊及接種服務，並使用他們的母語澄清一些錯誤資訊和疑慮。

一名今年58歲、來自墨西哥的移民柯提茲(Daniel Cortés)就表示，他對疫苗還是有許多懷疑，儘管已經有合法居留的身分，因為擔心疫苗產生副作用他仍拒絕接種。

「沙漠醫療地區基金會」(Desert Healthcare District and Foundation)總裁巴爾札各(Conrado Bárzaga)指出，近日加州河濱郡當地有許多非營利組織不斷協助葡萄農場的移工接種疫苗；該組織更會透過社群軟體WhatsApp，以西語或原住民的普雷佩查語(Purepecha)提供當地不會英語的民眾疫苗相關的資訊。

此外，拜登 總統將推出1兆9000億元的「美國救援計畫」(American Rescue Plan)中堅持，將不論移民居留身分而為全國人民接種疫苗，包含在全美各地成立疫苗接種服務的據點，以及前往偏遠社區所需的疫苗接種行動服務站等。

不過話雖如此，卻難以執行；「佛羅里達移民聯盟」(Florida Immigrant Coalition)執行主任瑪莉亞‧羅德里格茲(Maria Rodriguez)指出，當地仍有官員基於前朝的「公共負擔」(Public charge)規定，不讓領取糧食劵(food stamp)或享有社會福利的外來移民獲得綠卡，羅德里格茲說：「沒什麼影響，這些觀念還是存在。」