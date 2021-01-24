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南卡2無名屍案 44年後身分大白

編譯郭宣含／綜合23日電

佛羅里達州薩姆特郡(Sumter County)警方表示，南卡羅來納州公路旁有一男一女遭射殺身亡，歷經逾44年後，終於靠DNA比對確認其身分。

薩姆特郡警察丹尼斯(Anthony Dennis)表示，1976年8月，一名卡車司機在95號州際公路靠近林區堡(Lynchburg)的狹小柏油路一帶，發現兩具屍體。兩人身亡前，已長達八個月無人見過他們；丹尼斯表示，調查人員仍試圖了解兩人的關係。

現經DNA查出，兩人分別是30歲男性佛倫德(James Paul Freund)和25歲女性帕梅拉．巴克利(Pamela Mae Buckley)。

薩姆特郡驗屍人員貝克(Robbie Baker)表示，佛倫德和巴克利當時都身中數槍，而且凶器為同一把槍，兩人致命傷都在後腦勺。

警察尚未抓到兇手，當局公布受害者身分與照片，盼喚起知情者的印象或讓某人良心發現。

貝克在記者會上表示：「我希望美國某個地方會有人良心過意不去，或者對受害者有些許印象。」

丹尼斯表示，佛倫德來自賓州蘭卡斯特(Lancaster)，巴克利則來自科羅拉多州的科羅拉多泉(Colorado Springs)；兩人家屬均已收到通知並要求保有隱私。

調查人員指出，巴克利1975年被通報為失蹤人口，但無人通報佛倫德失蹤。

前驗屍人員維納．摩爾(Verna Moore)在2007年挖出兩人屍體，試圖透過DNA確認死者身分；當局表示，12年後DNA資料庫才有充足數據，足以比對身分。

警方表示，調查人員手上一直有一到兩名嫌疑犯，並打算重啟調查追捕兇嫌。

丹尼斯表示：「兩起他殺案調查仍未結束，薩姆特郡警察辦公室會繼續追蹤所有可靠線索。」

DNA 警察 南卡羅來納州

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