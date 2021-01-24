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往大峽谷大巴翻覆 1死40多人傷

編譯盧炯燊／綜合23日電
一輛前往大峽谷的旅遊巴士22日在亞利桑納州公路上翻覆，造成一死40多人受傷；巴士在公路上滑了一段距離後才停下來。(美聯社)
一輛前往大峽谷的旅遊巴士22日在亞利桑納州公路上翻覆，造成一死40多人受傷；巴士在公路上滑了一段距離後才停下來。(美聯社)

亞利桑納州西北部莫哈維郡(Mohave County )一輛開往大峽谷(Grand Canyon)的旅遊巴士，22日發生嚴重意外翻覆，造成一死40多人受傷慘劇；當地警長辦公室(MCSO)23日仍就事故發生原因展開調查，目前尚未公布乘客身分。

事故發生在當地時間22日中午12時半左右，地點在Diamond Bar Rd.的5號里程標附近，車上48名乘客，1人當場死亡，另外40多人受傷。傷者分別送往附近的醫院及金曼地區醫療中心(Kingman Regional Medical Center)救治。

警長辦公室發言人莫坦森(Anita Mortensen)表示，40名輕傷者已於23日出院，三名重傷者繼續留院，另外兩名情況危殆者已轉送到拉斯維加斯醫院。死傷者未知是否各自參加這個旅行團，目前暫不知他們來自何地。

莫哈維郡消防區主任邦尼(Tim Bonney)表示，肇事旅遊巴士損毀嚴重，出事時在路上滑行一段，殘骸散布周圍；他指出，根據傷者事後聲稱，當時車速很快，加上當時並沒下雨或雪，因此車禍或與車速有關，但確切原因仍在調查。

根據社交媒體出現的現場照片顯示，出事巴士翻側路邊，也有人描述如何幫助人們下車。

亞利桑納州紅十字會也在推特貼文表示，正密切留意情況，必要時會提供援助。

涉事旅遊巴士是一家總部位於拉斯維加斯的公司所擁有，公司名字暫未公布。目的地是瓦拉派保護區(Hualapai Reservation)，位於大峽谷國家公園的邊界外圍距拉斯維加斯約2.5小時路程。瓦拉派保護區是個旅遊熱點，以Skywalk(玻璃人行橋)聞名，玻璃人行橋高出峽谷壁70呎，可讓遊客欣賞到4000呎下的科羅拉多河。

車禍發生後，瓦拉派部族及部族企業表示，他們對車禍感到難過，因為安全是客人與員工的頭等大事。

車禍 亞利桑納州 推特

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