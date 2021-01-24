10.5億元兆彩密州開出 史上第3高 幸運兒獨得

頭獎10.5億元的兆彩大獎22日晚間在這家位於密西根州的克羅格雜貨連鎖店售出；當地民眾23日到這座商店購物一沾喜氣。(美聯社)

美國 彩券史上第三高額獎金—頭獎10.5億元的兆彩(Mega Millions)22日晚間開出，由密西根州 當地一票獨得；密西根州彩券當局表示，中獎彩券在底特律諾維(Novi) 郊區的克羅格商店(Kroger)售出；中獎號碼是4、26、42、50和60，大彩球號碼24。

克羅格雜貨連鎖店地區發言人赫斯特(Rachel Hurst)說：「密西根州有人今早在這改變人生的消息中醒來，密州克羅格祝賀最新出現的億萬富翁。」

兆彩自去年9月15日在威斯康辛州售出頭獎彩券後，就一直無人中獎，獎金持續增長。另一大彩券勁球 (Power ball)同樣累計多日的頭獎7.311億元，兩天前才在馬里蘭州售出，也是一人獨得。

密州彩券發言人哈里斯(Jake Harris)表示，10.5億元兆彩頭獎獎金分30年支付，但中獎者若選擇一次領取，稅前獎金為7.766億元，稅後為5.57億元。中獎機率是3.025億分之一。

哈里斯建議中獎者應在彩券背後簽名，並放在安全地方；他還表示，如果中獎人打算緩一緩、先整理好心情和擬定財務計畫，之後才與彩券當局聯繫，是很合情合理的事。

美國彩券史上只有兩次獎金高於22日被中走的兆彩大獎，分別是2016年1月開出的勁球大獎15.86億元，三張彩券合中；2018年10月兆彩頭獎15.37億元，一張彩券中獎。

在無數夢想22日兆彩大獎的人群中，底特律南部郊區格羅塞島(Grosse Ile)有126人合買了600多張彩券，但幸運之神沒有降臨在他們頭上。原本他們希望贏得足夠的錢，更換島上一座公有橋梁；那座橋為了大修，目前無限期關閉中，島上1萬名居民現在只能改走私人收費橋梁。

主辦彩券合購的島上居民布塞特(Kyle de Beausset)表示，「我們想藉此提振士氣，並做一點夢。」眼看什麼也沒中，布塞特說，「我們願意接受任何人協助修建橋梁，但很難想像中獎者會願意資助我們。」

兆彩獎在全美45州、華府和美屬維爾京群島進行，下次累積獎金目前為2000萬元。