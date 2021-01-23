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任職55年…NBC新聞老將 80歲布洛考退休

記者張聲肇／綜合報導
在NBC供職55年、主持該台三大新聞節目的80歲新聞老將布洛考22日宣布退休。(美聯社)
在NBC供職55年、主持該台三大新聞節目的80歲新聞老將布洛考22日宣布退休。(美聯社)

在國家廣播公司(NBC)供職55年 、主持該台三大新聞節目的80歲新聞界老將布洛考(Tom Brokaw)22日宣布退休

他在退休聲明中表示：「在美國歷史最複雜、最重要的時代，新世代的NBC新聞記者、製作人和技術人員，正一天24小時全年無休的對美國提供即時、睿智且至關重要的資訊，這讓我感到再自豪不過。」

布洛考是NBC唯一主持「今天」、「夜間新聞」和「面對新聞界」三大新聞節目的人。他的新聞生涯都在NBC度過，從洛杉磯分部開始，報導後來競選總統的州長雷根，也報導過甘迺迪遭刺殺，以及1968年總統大選動亂。

1970年代初，水門事件爆發時，他擔任NBC白宮特派員，1976年開始主持「今天」節目。

1983年起，他擔任「夜間新聞」節目主播暨執行總編輯，領導這新聞團隊22年；羅瑟特(Tim Russert)意外辭世後，又兼任「面對新聞界」節目主持人。布洛考獲獎無數，也有多本著作。

2014年，他獲歐巴馬總統頒贈自由獎章，表彰他對「美國安全及國家利益、世界和平及文化等的卓越貢獻。」

退休後，他仍將筆耕不輟，為平面媒體撰文、著書。他也將有更多時間，和太太梅瑞蒂斯、女兒及外孫共享天倫之樂。

從1980年代到本世紀初，布洛考和美國廣播公司(ABC)的彼得簡寧斯(Peter Jennings，2005年病逝)和哥倫比亞逛播公司(CBS)的丹拉瑟(Dan Rather)並列美國電視新聞的三大主播，影響一整個世代美國人對國內外新聞的認知。

1989年11月9日，柏林圍牆「倒塌」時，他是西方國家第一個現場報導這歷史大事的記者。當天，他參加了東德共黨政治局記者會，獲悉東德「當下、立即」開放國民經由柏林圍牆移民到西德，引發一場驚世劇變，當晚，布洛考回到西德境內，現場轉播人潮湧向西德。

美國 退休 白宮

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