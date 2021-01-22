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7.3億元勁球頭獎1票獨中 馬州煤礦小鎮售出

記者顏伶如／綜合報導
位於馬里蘭州的這家小店外貌雖不起眼，卻賣出獎金高達7億3110萬元的勁球彩券。圖為顧客21日好奇地向店裡張望。(美聯社)
位於馬里蘭州的這家小店外貌雖不起眼，卻賣出獎金高達7億3110萬元的勁球彩券。圖為顧客21日好奇地向店裡張望。(美聯社)

彩金高達7億3110萬元的勁球(Powerball)樂透頭獎20日晚間開出，由在馬里蘭州亞利堅尼郡(Allegany County)一家小店賣出的彩券一票獨中；由於馬里蘭州是少數允許樂透頭獎得主匿名領獎的州，外界可能永遠無法得知新的超級富豪的身分。

這筆彩金金額為勁球史上第四高、美國樂透史上第六高；20日晚間開出的勁球得獎號碼為40、53、60、68、69及勁球號22；馬里蘭州開出一名六碼全中的頭獎得主。

馬里蘭州樂透主管官員21日說，這次開獎創下州內最高樂透彩金紀錄；根據規定，頭獎得主可以分29年領取7億3110萬元彩金，每一年較先前一年多得5%，或者選擇一次提領，稅後實拿5億4680萬元。

位於馬里蘭州阿利根尼郡羅納康寧鎮(Lonaconing)的柯林商店(Coney Market)負責人拉文斯克羅夫特(Richard Ravenscroft)21日接受華盛頓郵報訪問時說，店裡電話一整天響個不停，除了媒體記者打來，當地居民也打電話來詢問。

他說：「我並沒有中獎，我不知道得獎的是誰。」他也說：「彩金數額很龐大，令人吃驚。希望中獎的是值得獲得彩金的人。」

羅納康寧鎮人口約僅1200人，昔日以開採煤礦為主，如今大多數居民從事露天採礦的相關行業。

拉文斯克羅夫特說：「我這輩子還未見過大家對羅納康寧鎮這麼有興趣。」

另一方面，元旦以來一直未開出頭獎的兆彩(Mega Millions)22日晚間即將開獎，頭獎彩金上看9億7000萬元。

兆彩樂透每周二、周五晚開獎，勁球樂透則是每周三、周六開獎；一人獨自獲得勁球頭獎的機率極為渺茫，約2億9220萬分之1，獨得兆彩頭獎的機率也只有3億250萬分之1。

2016年1月，彩金高達15億8600萬元的勁球頭獎開出，由三名分別住在加州、佛羅里達州及田納西州的幸運得主平分。2018年10月，15億3700萬元的兆彩頭獎開出，獨得彩金的南卡羅來納州頭獎以匿名方式領獎。

勁球 馬里蘭州 南卡羅來納州

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