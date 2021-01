「少年諾貝爾獎」前40名決賽名單出爐 16華生入圍

雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)揭曉前40名決賽選手名單,華裔學生至少16人。(主辦方提供)

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS),21日揭曉前40名決賽(finalists)入圍 名單,其中華裔高中生至少16人,分別來自加州 、紐約、馬州、德州、麻州等九州;加州入圍的華裔學生最多,共五人,其次為紐約州 、馬州、德州,均有兩名華生入圍。

入圍前40的每名學生至少獲得2萬5000元獎學金,前十名勝者的獎金從4萬元到25萬元不等,將於3月17日在線上直播典禮中揭曉。

入圍的華裔學生包括加州舊金山證明學校(Proof School)的Jessica Zhang,研究接觸結構(Contact Structure);聖地牙哥天主教學校(Bishop's School)的王杰夫(Jeffrey Wang),研究3D基因組劃分;灣區阿賽頓(Atherton)門羅學院(Menlo School)的童承明(Katherine Tung),研究弱序(Weak Order)的Sperner理論;聖荷西林布魯克高中(Lynbrook HS)的Claire Tang,研究新冠的自動化診斷成像;聖地牙哥猶太學院(Jewish Academy)的顏立薔(Jessie Gan),研究腫瘤轉移預測。

紐約州惠特利學校(Wheatley School)的查懿芳(Lucy Zha),研究神經細胞瘤對比下丘腦細胞,傑瑞柯高中(Jericho HS)的Justin Shen研究帕金森氏症(Parkinson's disease);馬州蒙哥馬利布萊爾高中(Montgomery Blair HS)的Timothy Qian研究字段屬性(Field Properties)的最優化測量,詹姆士貝尼特高中(James M. Bennett HS)的李方舟(Marvin Li)研究機器學習;德州數學與科學學院(Texas Academy of Mathematics and Sciences)的官詩琳(Amy Guan),研究甲烷活化(Methane Activation),威廉克萊蒙高中(William P. Clements High School)的周斯怡(Amy Zhou)研究無定形系統(Amorphous Systems)。

麻州菲利普斯學院(Phillips Academy)的Sarah Chen研究白血病;俄勒岡州波特蘭耶穌高中(Jesuit HS)的侯文駿(Wenjun Hou)研究量子論算法;德拉瓦州威明頓特許學校(Charter School of Wilmington)的徐天揚(Justin Xu)研究新納米級分析;密西根州布魯斐爾德希斯(Bloomfield Hills)國際學院(International Academy)的余穎琪(Vivian Yee),研究新冠傳播的社會決定因子;肯塔基州蓋頓馬丁學院(Carol Martin Gatton Academy of Mathematics and Science)的Jason Zhang,研究環丙烷化(Cyclopropanation)。

入圍決賽的前40名學生來自37所學校和15個州,他們將於3月10日至17日在線上接受雷傑納隆獎選拔委員會評選,角逐超過180萬元的獎金;他們也將在3月14日舉辦的線上活動中向公眾展示作品,並與頂尖科學家交流;前40名決賽選手往年都是在華府接受最終考核並頒獎,但今年受疫情影響,均在網上完成。

該科學獎是非營利組織「Society for Science & the Public」旗下項目,為美國歷史最悠久的高中生科學競賽,1942年「西屋公司」(Westinghouse)成為該競賽首個冠名贊助商,1988年英特爾公司(Intel)接棒,直到2015年9月宣布停止贊助,2016年5月起由雷傑納隆藥廠接手。