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「少年諾貝爾獎」前40名決賽名單出爐 16華生入圍

記者羅曉媛／華盛頓報導
雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)揭曉前40名決賽選手名單，華裔學生至少16人。(主辦方提供)
雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)揭曉前40名決賽選手名單，華裔學生至少16人。(主辦方提供)

「少年諾貝爾獎」雷傑納隆科學獎(Regeneron STS)，21日揭曉前40名決賽(finalists)入圍名單，其中華裔高中生至少16人，分別來自加州、紐約、馬州、德州、麻州等九州；加州入圍的華裔學生最多，共五人，其次為紐約州、馬州、德州，均有兩名華生入圍。

入圍前40的每名學生至少獲得2萬5000元獎學金，前十名勝者的獎金從4萬元到25萬元不等，將於3月17日在線上直播典禮中揭曉。

入圍的華裔學生包括加州舊金山證明學校(Proof School)的Jessica Zhang，研究接觸結構(Contact Structure)；聖地牙哥天主教學校(Bishop's School)的王杰夫(Jeffrey Wang)，研究3D基因組劃分；灣區阿賽頓(Atherton)門羅學院(Menlo School)的童承明(Katherine Tung)，研究弱序(Weak Order)的Sperner理論；聖荷西林布魯克高中(Lynbrook HS)的Claire Tang，研究新冠的自動化診斷成像；聖地牙哥猶太學院(Jewish Academy)的顏立薔(Jessie Gan)，研究腫瘤轉移預測。

紐約州惠特利學校(Wheatley School)的查懿芳(Lucy Zha)，研究神經細胞瘤對比下丘腦細胞，傑瑞柯高中(Jericho HS)的Justin Shen研究帕金森氏症(Parkinson's disease)；馬州蒙哥馬利布萊爾高中(Montgomery Blair HS)的Timothy Qian研究字段屬性(Field Properties)的最優化測量，詹姆士貝尼特高中(James M. Bennett HS)的李方舟(Marvin Li)研究機器學習；德州數學與科學學院(Texas Academy of Mathematics and Sciences)的官詩琳(Amy Guan)，研究甲烷活化(Methane Activation)，威廉克萊蒙高中(William P. Clements High School)的周斯怡(Amy Zhou)研究無定形系統(Amorphous Systems)。

麻州菲利普斯學院(Phillips Academy)的Sarah Chen研究白血病；俄勒岡州波特蘭耶穌高中(Jesuit HS)的侯文駿(Wenjun Hou)研究量子論算法；德拉瓦州威明頓特許學校(Charter School of Wilmington)的徐天揚(Justin Xu)研究新納米級分析；密西根州布魯斐爾德希斯(Bloomfield Hills)國際學院(International Academy)的余穎琪(Vivian Yee)，研究新冠傳播的社會決定因子；肯塔基州蓋頓馬丁學院(Carol Martin Gatton Academy of Mathematics and Science)的Jason Zhang，研究環丙烷化(Cyclopropanation)。

入圍決賽的前40名學生來自37所學校和15個州，他們將於3月10日至17日在線上接受雷傑納隆獎選拔委員會評選，角逐超過180萬元的獎金；他們也將在3月14日舉辦的線上活動中向公眾展示作品，並與頂尖科學家交流；前40名決賽選手往年都是在華府接受最終考核並頒獎，但今年受疫情影響，均在網上完成。

該科學獎是非營利組織「Society for Science & the Public」旗下項目，為美國歷史最悠久的高中生科學競賽，1942年「西屋公司」(Westinghouse)成為該競賽首個冠名贊助商，1988年英特爾公司(Intel)接棒，直到2015年9月宣布停止贊助，2016年5月起由雷傑納隆藥廠接手。

入圍 紐約州 加州

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