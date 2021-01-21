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北卡兩市通過 禁止髮型歧視

編譯周芳苑／綜合20日電
非洲裔面臨頭髮歧視，尤其是女性。艾西絲．艾勒珊德一再遭高級髮廊以頭髮難處理為由而拒絕服務後，乾脆自己在波士頓白人社區開設美髮院，與四名非裔美髮師服務各種髮質的顧客。(美聯社)
非洲裔面臨頭髮歧視，尤其是女性。艾西絲．艾勒珊德一再遭高級髮廊以頭髮難處理為由而拒絕服務後，乾脆自己在波士頓白人社區開設美髮院，與四名非裔美髮師服務各種髮質的顧客。(美聯社)

北卡羅來納州兩個市的市議會一致通過法令，禁止歧視綁辮子或頂著黑人扭捲髮辮、蓬蓬頭等髮型的人。

WRAL電視台報導，達勒姆市議會(Durham City)19日投票通過，禁止雇主因髮型歧視人；這是非洲裔在職場常面臨的問題，尤其是女性。

達勒姆郡地方檢察官德伯里(Satana Deberry)說，依髮型對人歧視，絕對是種族歧視；她剛開始工作時，法院書記將她拉到一邊，建議重新考慮是否繼續保有蓬蓬短髮。

德伯里說，黑人女性中，不曾因髮型而受歧視的人少之又少，每當外出面試，外表總被議論。

「新聞與觀察家」(The News & Observer)報導，在北卡當局幾年前暫停執行非歧視法令而採取行動提升女同性戀者權利之際，剛通過的法令也保護居民免因性別認同、性取向和軍事地位而受歧視。

達勒姆市西北部的橘郡(Orange County)也通過反歧視法令，但未明文提及髮型。

美髮業人員看到很多遭歧視的受害者；沙龍老闆瓊斯(Kito Jones)有位顧客擔任神經外科醫生，是工作場合裡唯一的有色人種，天生髮型與人不同、備感壓力，於是用放鬆劑拉直頭髮，久而久之開始掉髮。

其他州如維吉尼亞州、加州、紐約和新澤西州也通過類似法令。

達勒姆市議會計畫21日投票表決另一法案，以支持相互尊重並開放自然頭髮的世界，該法案稱為CROWN Act(Creating a Respectful and Open World for Natural Hair)；這是禁止髮型歧視的聯邦法案，去年9月眾議會通過，各地市府官員正積極推動參議會投票通過。

種族歧視 投票 北卡羅來納州

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