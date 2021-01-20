受疫情影響？ SAT取消作文、學科測驗

美國大學理事會宣布，將修訂SAT主要測驗流程，並取消自選論文寫作和學科測驗部分。圖為SAT參考書。(Getty Images)

大學理事會(College Board)19日宣布，將修訂SAT 主要測驗流程，並取消自選論文寫作和學科測驗；其中，自選論文寫作至6月為止，即日起取消美國學生的學科測驗，國際學生的學科測驗在夏季前終止。

總部位於紐約的大學理事會宣布上述重大修正時表示，新冠病毒危機令該組織加速「降低和簡化對學生要求」進程；修訂SAT主要測驗流程，是為了讓入學考試「更有彈性和精簡」、讓學生以數位方式取代紙筆應考。大學理事會執行長科爾曼(David Coleman)表示，該組織沒有想要改採「在家應考」模式，更多細節將在4月公布。

新冠疫情 自去年3月起讓學校關門、打亂各級運作，也衝擊SAT和其競爭對手ACT 入學考試，許多考生很難找到合適的應考時間和考試地點。

絕大部分大學院校已終止或暫不要求學生提供SAT或ACT成績；部分大學招生負責人做出結論：錄取學生毋需SAT或ACT分數，若要求這類成績可能擋掉其他值得錄取學生；部分學校則囿於疫情及學生無法獲得平等考試機會等現實問題，暫不要求測試成績。

SAT第一次考試始於1926年，2005年加入論文寫作；大學理事會表示，2020年有220萬名考生註冊參加周末舉行的SAT考試，但在公共衛生考量下，許多考場關閉，最後只進行約90萬份考試。

事實上，早在疫情前，SAT學科測驗和自選論文寫作即失去其影響力，許多專家質疑其價值，越來越少學校要求申請者提供這些成績。

學科測驗持續一個小時，共有英文、歷史、數學、科學、語言五部分，最高分數800分。2017年高中應屆畢業生約22萬人選擇參加至少一項學科考試。但這些測試的實用性下降，某些方面還與大學理事會的「大學先修課程考試」(Advanced Placement testing program)功能重疊。

SAT主要測驗需時三小時，有數學項目和批判性閱讀及寫作項目，每項各值800分，2020學年約120萬人選擇加考論文，約占全部考生的一半。