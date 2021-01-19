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川普之亂少了！帳號被封殺一周後 假資訊減73%

編譯陳韻涵／綜合18日電
調查發現，網路上關於大舉舞弊的錯誤資訊，在川普總統及關鍵幕僚的多個社群媒體遭停權或封鎖帳號後，減少了73%。(美聯社)
調查發現，網路上關於大舉舞弊的錯誤資訊，在川普總統及關鍵幕僚的多個社群媒體遭停權或封鎖帳號後，減少了73%。(美聯社)

媒體分析公司Zignal Labs發現，網路上關於選舉舞弊的錯誤資訊，在川普總統及主要幕僚的多個社群媒體遭停權或封鎖帳號後，減少了73%；這凸顯了科技公司積極限制毒害大眾之虛假信息行為的力量。

總部位於舊金山的分析公司Zignal表示，川普遭推特停權後一周內，許多社群媒體關於選舉舞弊的討論從被提及68萬8000萬次，降至250萬次。

去年11月3日大選過後，在川普及他的盟友推波助瀾下，選舉錯誤資訊數月來已是線上錯誤資訊的熱門主題。

Zigna發現，相關錯誤資訊在推特於1月8日鐵腕採取行動後，迅速且大幅減少。

川普和許多支持者遭臉書、Instagram、Snapchat、Twitch、Spotify、Shopify等平台停權或封鎖帳號；臉書稱部分使用者的停權懲罰將「無期限」。

推特1月8日對川普的帳號停權，川普雖然經常在網路上發表聲明，卻也藉由他的影響力大肆宣傳選舉舞弊的假消息。

推特之所以對川普及7萬多個與陰謀論「匿名者Q」(QAnon)意識形態相關的帳號停權，與QAnon在國會暴動中扮演要角密切相關。

華盛頓大學網路專家史塔伯德(Kate Starbird)指出，「這些舉動大幅減少近期的線上錯誤資訊數量，但長期的影響仍未知。」

Zignal發現，使用者在各大社群媒體平台上使用與國會暴動相關的熱門標籤(hashtags)驟減。

在臉書、Instagram、推特等社群媒體中，提及「為川普而戰」(#FightforTrump)的內容，在國會暴亂後驟降95%，其他熱門標籤如「維持陣線」(#HoldTheLine)和「為川普而走」(March for Trump)也減少95%。

Zignal和其他研究團體指出，由著名意見領袖、各階層追隨者和川普本身，所構成影響力深遠且交錯的錯誤資訊生態系統，是鼓動數以百萬計美國人反對選舉結果，且可能讓許多社群媒體帳號因為少了他(川普)而無法生存的關鍵。

研究人員發現，川普的推文往往會大量被追隨者轉推，無論推文內容為何，這造就了他幾乎無與倫比的線上對話能力。

科羅拉多大學(University of Colorado)資訊科學教授雷西亞‧帕蘭(Leysia Palen)經過數月研究後認同，形容「川普的擴大機器(amplification machine)蓋世無雙。」

川普 社群媒體 推特

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