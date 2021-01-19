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保守派熱門社媒 Parler月底恢復上線

編譯林育正／綜合18日電
保守派愛用的社群媒體Parler因出現許多煽動暴力的言論，日前遭到提供其主機的亞馬遜下架。Parler執行長馬澤表示將在1月底重新上線。(美聯社)
保守派愛用的社群媒體Parler因出現許多煽動暴力的言論，日前遭到提供其主機的亞馬遜下架。Parler執行長馬澤表示將在1月底重新上線。(美聯社)

保守派愛用的社群媒體Parler因出現許多煽動暴力的言論，日前遭到提供其主機的亞馬遜下架。執行長馬澤(John Matze)先前稱不確定Parler能否順利回來，但現在改口稱將在1月底重新上線。

馬澤說：「我很有信心我們將在月底回歸，最近已邁進了一大步。當你輸入網址Parler.com已經不是一片空白，已經能連上伺服器。」

目前在網站上，馬澤寫道：「我們相信隱私的可貴與言論自由的重要，特別是在社群媒體上。我們的目標，一直是打造各黨派的公共平台；我們將戰勝眼前的挑戰，歡迎大家回來。我們不會讓民間的聲音遭到抹滅。」

日前Parler在10日遭提供主題服務的亞馬遜下架，亞馬遜的律師表示：「這不在於壓迫言論和觀點，也非關陰謀論和遏制競爭；而是Parler不願且沒有能力移除威脅公共安全的內容。」

亞馬遜還曾致函Parler，提供了包含「1月20日我們將掀起一場內戰」等98則鼓吹暴力行為的言論。

雖然Parler採取法律途徑，但亞馬遜請求聯邦法官駁回Parler重新上架的要求；亞馬遜表示，Parler在國會報動前後，對平台上警察暴力的相關內容置之不理。

馬澤也透露Parler回歸的過程中遭遇重重困難，更有員工因遭受威脅和騷擾離職，「但我們也成為更緊密、更強大的團隊。」

Parler日前也遭蘋果的App Store下架，但執行長庫克(Tim Cook)表示未來有機會重新上架。他說：「Parler必須挺身而出平息仇恨暴力言論，希望他們能做到這點，重新回到商店中。」他特別強調Parler目前是暫時遭到停權，而非封鎖。

其他社群媒體方面，臉書和推特也停權了數以千計個與6日國會暴動相關的帳號。川普總統的推特也遭到永久封鎖，臉書和Instagram也停止他的發文功能，至少到他的任期結束。

亞馬遜 社群媒體 臉書

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