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紙本報稅表遭大量積壓 今年最好電子報稅

編譯周芳苑／綜合17日電
國稅局因預算減少、人力不足，又受到新冠肺炎疫情影響，作業能量受限，專家建議納稅人使用電子報稅。(美聯社)
國稅局因預算減少、人力不足，又受到新冠肺炎疫情影響，作業能量受限，專家建議納稅人使用電子報稅。(美聯社)

報稅季快到了，但有些人2019年聯邦所得稅申報迄今未獲處理，因而未收到政府第一或第二筆疫情紓困金。

家住新澤西州的前註冊會計師便碰到這等麻煩事，她去年10 月幫成年兒子寄出紙本聯邦所得稅申報表，至今未收到國稅局(IRS)任何訊息，更別提收到政府欠他兒子、兒媳的1萬1000元退稅

這位女士與國稅局四、五人交談，對方提醒不要重複提交報稅單；她因此推測，另有數以百萬計納稅人陷入相同困境。

國稅局去年收到約1600萬份紙本所得稅申報表，截至上個月，仍有690萬份「正趕工處理」(processing pipeline)，占40%以上，一改原本的說詞「未處理」(unprocessed)，藉用不同用詞讓人覺得有進展。

國稅局正把報稅表和納稅人相關信件轉到有更多人力的辦公點；國稅局目前除應要求提供訊息外，無力應付其他事。

國稅局說，如因報稅更正、審查或等待納稅人提供資料而無法在2020年取得退稅，國稅局將依正常程序在2021年以紙質支票退稅；納稅人應持續到國稅局網站查看「我的退稅在哪裡？」

國稅局旗下的納稅人權益倡導機構National Taxpayer Advocate主管科林斯(Erin M. Collins)提醒，在2021年，紙質報稅單累積量大並持續增加，最好採用電子報稅。

柯林斯說，國稅局自2010會計年度以來，預算減少約20%，技術和人員不足，過去10年，工作人員縮減約20%，新冠肺炎疫情更讓國稅局雪上加霜。國稅局人員辦公必須遵守保持社交距離、必要時在家工作原則，導致紙質申報單和郵件擱置達數月之久，兩波紓困金發放更讓國稅局資源捉襟見肘。

所以柯林斯強烈建議人們電子報稅。但目前仍有40多種表格需要郵寄紙質發票。

國稅局也提到，疫情期間，納稅人電子報稅比以往任何時候都更重要，而且應選擇將退稅直接存入銀行帳戶。

柯林斯說，過去兩年，採電子報稅、退稅直接存入銀行的人領取紓困金較沒有問題。

國稅局 報稅 退稅

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