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拿得出1000元應急 全美家庭不到4成

記者顏伶如／綜合報導
儘管聯邦政府已兩度發放紓困現金支票，並延長失業補助津貼，全美大多數民眾若遭逢變故，仍拿不出1000元的應急存款。(美聯社)
儘管聯邦政府已兩度發放紓困現金支票，並延長失業補助津貼，全美大多數民眾若遭逢變故，仍拿不出1000元的應急存款。(美聯社)

理財網站Bankrate統計顯示，儘管聯邦政府投入數兆元經費作為疫情經濟紓困之用，包括發放紓困現金支票、延長失業補助津貼，全美大多數民眾若遭逢變故，仍拿不出1000元的應急存款以繳付醫藥費或修理車輛。

理財網站Bankrate研究報告顯示，若沒有聯邦政府援助，美國家庭的經濟狀況恐怕比目前還要糟糕。根據一項2020年12月中旬針對全美1000名受訪者所作調查統計，若突邁變故，能拿出1000元應急的美國家庭，只占全國家庭的39%，較一年前相同調查的41%略為減少。

華府智庫「布魯金斯研究所」(Brookings Institution)旗下經濟智庫「漢彌爾頓計畫」(Hamilton Project)研究報告指出，在「新型冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法」(CARES Act)帶動下，美國民眾2020年春夏季，銀行戶頭仍有餘款，也有能力償債，但可支配個人收入(disposable personal income)到了2020年底突然驟減。

數千萬美國家庭從2020年底進入冬季後，經濟狀況便更為困難，新冠病毒疫情在同一時間則持續延燒，更多雇主在12月間裁員縮編。

Bankrate網首席財務分析師麥克布萊德(Greg McBride)說，雖然專家估測，新冠疫苗問世之後，美國經濟在2021年將會好轉，「但首先我們要有辦法渡過難關才行」。他說，在經濟復甦之前，將會先發生許多經濟不穩定、財務問難的狀況。

自由派研究機構「預算與政策優先項目研究中心」(Center on Budget and Policy Priorities)分析美國人口統計局從2020年12月中旬至今的數據後指出，全美約有9000萬名成年人目前對於日常生活開銷出現「有點困難」或「非常困難」的狀況，約占全美成年人口的40%，比2020年8月時的統計足足增加了1300萬人。

「漢彌爾頓計畫」主持人艾德爾柏格(Wendy Edelberg)指出，許多家庭顯然在秋末開始喝西北風了，「這就是為何包括我在內的經濟學者會大聲疾呼，要求國會推出更多紓困計畫的原因」。

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