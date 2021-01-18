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山羊、獵犬當市長 為佛蒙特小鎮募款

編譯徐薏茹／綜合17日電
曾當選佛蒙特州費爾港榮譽市長的山羊「林肯」。(美聯社)
曾當選佛蒙特州費爾港榮譽市長的山羊「林肯」。(美聯社)

佛蒙特州的費爾港(Fair Haven)近年讓一隻山羊和一隻查爾斯王騎士獵犬當選榮譽市長，以為費爾港一個社區操場翻新工程協助募款。這個奇異的構想來自當地一位小鎮經理，希望藉由動物市長選舉來募款修復操場，並讓當地孩童參與公民話題。

小鎮經理岡特(Joe Gunter)告訴「拉特蘭先驅報」，費爾港在2018年曾選山羊「林肯」(Lincoln)為榮譽市長，「林肯」協助募得約1萬元，而現任市長「墨菲」(Murfee)、一隻查爾斯王騎士獵犬，則已募得2萬元，鎮上另外又捐了2萬元。

「墨菲」的主人琳達‧巴克(Linda Barker)說，當時她在討論讓「墨菲」參政時，原本以為光是靠T恤募款是一件輕鬆的差事，沒想到後來就爆發新冠肺炎疫情

所以她轉而做口罩，她已製作約1000個口罩，並打算為情人節再製作新一批，巴克透過口罩已募得5000多元，抽獎禮物籃也有差不多的收益。

「水土保育基金」(Land and Water Conservation Fund)最近也捐給該鎮5萬元。

有趣的是，榮譽市長「墨菲」並不被歡迎進入操場，巴克說那裡有個「禁止遛狗」的標誌。巴克笑說：「墨菲會和鎮上處理這件事的，他會去爭取這一點。」

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