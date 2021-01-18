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研究：貓常見寄生「弓形蟲」 可能增加人腦罹癌風險

編譯林梅婕／綜合17日電
最新研究發現，一種在貓身上的常見寄生蟲恐怕增加人類罹患腦癌的風險。(美聯社)
最新研究發現，一種在貓身上的常見寄生蟲恐怕增加人類罹患腦癌的風險。(美聯社)

研究期刊「癌症流行病學」(Cancer Epidemiology)近期公布一項研究報告指出，一種在貓身上的常見寄生蟲可能增加人類罹患腦癌的風險。

該寄生蟲名為「弓形蟲」(Toxoplasma gondii或T. gondii)，經常藉由貓的排泄物或未煮熟的肉傳染給人類；但大多感染的人並不自知，且不會有太明顯的感染症狀，不過一些免疫力較低的人可能會引發腦部、眼睛或其他器官受損。

據稱，弓形蟲除了是一種單細胞寄生蟲，溫體動物包含人類都可能感染而罹患「弓蟲症」(toxoplasmosis)外，目前的科學證據顯示，弓形蟲只會在貓的體內中進行有性繁殖。

該報告的研究人員來自亞特蘭大美國防癌協會(American Cancer Society)，主要分析弓形蟲抗體與神經膠質瘤之間的關係，神經膠質瘤為人類腦部和脊髓經常生成的腫瘤

研究顯示，儘管神經膠質瘤非常少見，但弓形蟲會增加人類罹患神經膠質瘤的風險，引發更侵略性的腦癌；約80%的惡性腫瘤都是由神經膠質瘤所導致，而且相當致命。

分析研究指出，和沒有癌症的人相比，罹患神經膠質瘤的人體內生成弓形蟲抗體的機率較高，證明這些人都曾感染過弓形蟲。

「莫菲特癌症研究中心」(H. Lee Moffitt Cancer Center and Research Institute)助理教授，同時也是該研究共同作者之一安娜‧柯西爾(Anna Coghill)表示：「研究證實人體處在容易感染弓形蟲的環境下，將有更高的機率罹患神經膠質瘤；不過該研究仍須針對更廣泛、更多元的群體進行測試，罹患神經膠質瘤的機率還是相當低。」

感染弓形蟲的途徑有很多種，最常見的方式之一是食用未煮熟的肉品，其二是透過貓的排泄物；聯邦疾病防治中心(CDC)解釋，這是因為人們清潔貓砂的過程，容易接觸被弓形蟲汙染的排泄物。

最新研究發現，一種在貓身上的常見寄生蟲恐怕增加人類罹患腦癌的風險。(美聯社)
最新研究發現，一種在貓身上的常見寄生蟲恐怕增加人類罹患腦癌的風險。(美聯社)

癌症 腫瘤 聯邦疾病防治中心

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