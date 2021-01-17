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伊凡卡禁借廁所 特勤「不方便」月花3000元 租公寓解決

編譯林育正／綜合16日電
伊凡卡和庫許納夫妻不出借家裡的廁所，保護他們的特勤人員必須另外花費3000元在附近租屋解決。(美聯社)
伊凡卡和庫許納夫妻不出借家裡的廁所，保護他們的特勤人員必須另外花費3000元在附近租屋解決。(美聯社)

特勤局探員必須隨時保護第一千金伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)和女婿庫許納(Jared Kushner)，但卻不被允許使用夫妻倆寓所的任何一間廁所，必須另外花費3000元在附近租屋解決。

特勤人員曾在附近使用流動廁所，甚至到附近的前總統歐巴馬，以及副總統潘斯家「借廁所」。但在2017年9月起，聯邦政府每個月花費3000元，至今共用了10萬元於附近租了一間地下室，特勤人員才有自己可使用的廁所。

不過白宮發言人卻否認夫妻倆禁止特勤人員入內的說法，消息指出寓所內有六間臥室和六間廁所，但此說法卻被執法單位官員私下反駁，表示特勤人員在夫妻的要求下不得入內。對此，特勤局表示：「不討論維安任務的細節。」

不過在相關新聞報導曝光後，特勤局又改口表示，希望減少對保護家庭的影響；「在維安任務進行時，特勤人員基本上不要求進入私人空間，伊凡卡和庫許納也未拒絕特勤人員使用廁所。」

但一名知情的執法人員感嘆表示：「這還是我第一次聽到特勤人員被如此極端對待，得另外找地方上廁所。」

先前住在第一千金夫婦寓所對面的鄰居黛安‧布魯斯說：「他們給人的態度就像『我們可是皇室貴族』。當時他們把流動廁放在人行道上，鄰居無法行走，他們還不允許鄰居搬走，真的太讓人不可接受了。」

布魯斯表示，看到特勤人員辛苦執勤的同時，還得煩惱生理需求，讓人相當同情和不捨。後來看到流動廁所被拖走，她心想：「真是太可憐了，什麼？上廁所還要開車去？」

但有維安官員以匿名方式爆料，表示不給上廁所，為夫妻倆的主意；但有另一名官員表示，幕後原因仍不清楚。

雖然一開始放置了流動廁所，但在鄰居的抗議下遭到移走；隨後特勤人員便到前總統歐巴馬家，沒使用的車庫內的廁所；但特勤人員使用過的廁所太過髒亂，因此另尋他處。

隨後才找到距離伊凡卡住處一英哩外，副總統潘斯住處的廁所；但若執勤時間不允許開車前往，就僅能到附近餐廳借廁所，因此之後才租了地下室。

不過現在，夫妻倆即將搬離華府卡洛拉馬區(Kalorama)，住在附近的律師羅賓森(Marti Robinson)說：「很高興他們要離開了，快把安靜美好的社區還給我。」

伊凡卡‧川普不出借家裡的廁所，保護他們的特勤人員必須另外花費3000元在附近租屋...
伊凡卡‧川普不出借家裡的廁所，保護他們的特勤人員必須另外花費3000元在附近租屋解決。(路透)

伊凡卡 庫許納 歐巴馬

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