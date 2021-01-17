阿州變性人須手術後才准換駕照 聯邦法官判違憲

阿拉巴馬規定變性人必須在接受性別置換手術後，才能申請更改駕照上的性別；聯邦法官裁決這項規定違憲；33歲的達希‧科比特是原告之一。(美聯社)

阿拉巴馬州 政府一項法律規定，變性人必須先完成全面的性別置換手術後才能申請更改駕照 的性別欄位，15日遭聯邦法官裁決違憲。

美國 地區法官湯普森(Myron Thompson)表示，該州針對變性人制定的這項政策，要求「人們只有在生殖器官改變的情況下，才能更換駕照上的性別」已經違憲。

先前已有三名變性的女性以「證明他們是女生」為名提出控訴，湯普森也要求該州政府立即為這三名女性更新駕照。

聯邦法官表示，這項政策塑造變性人在證件上的性別明顯與外觀不符的現象，不僅可能使他們遭受騷擾和攻擊，甚至可能被暴力對待；2019年的一起訴訟案中，湯普森更比喻阿拉巴馬州政府的作為是在變性人身上「加註鮮紅的標記」。

「若原告無法完成變性手術，代價將是必須忍受身分證件上標示著與自己外觀不符的性別，對原告造成極大的痛苦和風險」，湯普森寫道：「因此阿拉巴馬州將不再以生殖器官決定駕照性別欄位的內容。」

代表原告的「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)指出，全美共有九州仍要求民眾在申請更改身分證件的性別時，還要求申請者提供變性手術證明的地區，而阿拉巴馬州正是其中之一

其中一名原告達希‧科比特(Darcy Corbitt)透過ACLU發表聲明：「我知道我是誰。而阿拉巴馬州終於懂得尊重我，並為我提供正確的駕照。」

ACLU阿拉巴馬分部法務主任弗克斯(Tish Gotell Faulks)也說：「法庭終於正視到州政府無權決定人們應接受什麼樣的醫療程序，或強迫特定族群的人接受手術。」