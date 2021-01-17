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阿州變性人須手術後才准換駕照 聯邦法官判違憲

編譯林梅婕／綜合16日電
阿拉巴馬規定變性人必須在接受性別置換手術後，才能申請更改駕照上的性別；聯邦法官裁決這項規定違憲；33歲的達希‧科比特是原告之一。(美聯社)
阿拉巴馬規定變性人必須在接受性別置換手術後，才能申請更改駕照上的性別；聯邦法官裁決這項規定違憲；33歲的達希‧科比特是原告之一。(美聯社)

阿拉巴馬州政府一項法律規定，變性人必須先完成全面的性別置換手術後才能申請更改駕照的性別欄位，15日遭聯邦法官裁決違憲。

美國地區法官湯普森(Myron Thompson)表示，該州針對變性人制定的這項政策，要求「人們只有在生殖器官改變的情況下，才能更換駕照上的性別」已經違憲。

先前已有三名變性的女性以「證明他們是女生」為名提出控訴，湯普森也要求該州政府立即為這三名女性更新駕照。

聯邦法官表示，這項政策塑造變性人在證件上的性別明顯與外觀不符的現象，不僅可能使他們遭受騷擾和攻擊，甚至可能被暴力對待；2019年的一起訴訟案中，湯普森更比喻阿拉巴馬州政府的作為是在變性人身上「加註鮮紅的標記」。

「若原告無法完成變性手術，代價將是必須忍受身分證件上標示著與自己外觀不符的性別，對原告造成極大的痛苦和風險」，湯普森寫道：「因此阿拉巴馬州將不再以生殖器官決定駕照性別欄位的內容。」

代表原告的「美國民權聯盟」(American Civil Liberties Union，ACLU)指出，全美共有九州仍要求民眾在申請更改身分證件的性別時，還要求申請者提供變性手術證明的地區，而阿拉巴馬州正是其中之一

其中一名原告達希‧科比特(Darcy Corbitt)透過ACLU發表聲明：「我知道我是誰。而阿拉巴馬州終於懂得尊重我，並為我提供正確的駕照。」

ACLU阿拉巴馬分部法務主任弗克斯(Tish Gotell Faulks)也說：「法庭終於正視到州政府無權決定人們應接受什麼樣的醫療程序，或強迫特定族群的人接受手術。」

阿拉巴馬州 駕照 美國

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