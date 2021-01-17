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兩警闖國會被停職 1人身兼維州國民兵

編譯林梅婕／綜合16日電
弗萊克與羅伯森兩名警察闖國會大廈，還在獨立戰爭將領史塔克的雕像前合照。(美聯社)
弗萊克與羅伯森兩名警察闖國會大廈，還在獨立戰爭將領史塔克的雕像前合照。(美聯社)

日前國會大廈遭暴民闖入引發暴動，多人遭到逮捕，一名休假的警察弗萊克(Jacob Fracker)也因為參與暴動遭到逮捕；官方證實，弗萊克同時是維吉尼亞州國民兵，為首位因闖入國會大廈遭逮捕的現役軍人；此外，該事件中也不乏自由派人士的身影，一名左翼組織的創辦人也在行動中遭到逮捕。

司法部指出，今年29歲的弗萊克與北卡州洛磯山(Rocky Mount)的警察同袍羅伯森(Thomas Robertson)在進入國會大廈後，兩人手比中指和舉槍自盡的手勢，與獨立戰爭英雄將領史塔克(John Stark)的雕像合照，舉手投足極盡侮辱之意。

翌日維州國民兵部隊證實，弗萊克是一名下士；官方聲明表示，「維州國民兵單位將對此事展開調查，並在調查結果出爐後向大眾公布更多訊息」；暴動當天弗萊克在休假。

弗萊克與羅伯森兩人都被控罪，在未獲得合法授權的情況下蓄意進入受到管制的國會大廈，並以暴力的方式闖入並製造紛亂；兩人都被停職。

此外，一名來自猶他州、今年26歲的的自由派運動人士蘇立文(John Sullivan)，因參與國會暴動上周遭逮捕，被以聯邦罪名起訴。

蘇立文是左翼組織「反叛美國」(Insurgence USA)的創辦人，事件當天因干擾執法人員平定暴動而被控刑事重罪，以及非法闖入國會和製造紛亂等行為被控輕量級罪行。

雖然當天參與暴動的示威者約有100人遭聯邦罪名起訴，其中大多為川普總統的支持者，但蘇立文卻是當天行動中首名遭到起訴的自由派暴民。

國民兵 警察 維州

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